Esperanza y vida o vida y esperanza

No sé si se han parado alguna vez a pensar lo efímera y frágil que es la vida. En estos últimos días hemos asistido, con tristeza, a la muerte de, entre otros, el Papa Benedicto XVI, que casi era un secreto a voces aunque también es verdad que pocos sabían que se encontraba tan mal de salud hasta hace escasas fechas.

Igualmente la muerte de una luchadora, una chica que, hasta el último día, ha estado batallando y dando esperanza desde la enfermedad como era Elena Huelva, la sevillana Elena Huelva.

Una luchadora que ha dejado esta vida dejando una perfecta historia y un perfecto aprendizaje de lo que es, precisamente, las ganas de vivir.

Con esas mismas ganas de vivir se ha ido Elena Huelva, una joven que vivió intensamente y que también la vida le privó de vivir con mayor intensidad pero que nos dejó su enseñanza, una enseñanza que desde la juventud que invita al ser humano a creer, a no perder la ilusión, a no perder la esperanza, a perseguir los sueños. ¿Se puede dejar un legado más bello?

Tengo un amigo médico que en estos últimos días dice aquello de “no sabemos lo que está pasando pero hay muchas personas que están falleciendo en los últimos meses y que también se están dando una gran cantidad de enfermedades mortales como el cáncer, que han avanzando de una sorprendente y abrupta” y la verdad es que él desde un punto de vista médico se ve con extrema preocupación.

Me habla de hábitos de vida insanos, de hacer poco deporte, de vida sedentaria, de inadecuada o mala alimentación, en muchos casos de alimentación con mucho desconocimiento. Pero también lo achaca a fumar y beber con una particular incidencia del estrés y el ritmo de vida que tenemos en este siglo XXI como causas anexas y propiciatorias.

Un siglo XXI que desde luego va a pasar a la historia como el “siglo del cáncer” más allá de la pandemia y que, por desgracia, espero y deseo que se encuentre una pronta solución.

Son muchas las personas queridas que están sucumbiendo, todos tenemos a un familiar o amigo que lo padece o que murieron, otros que la sufren y que poco se puede hacer más allá de servirle de consuelo, del consuelo del amigo que sabe que está siempre y eternamente con él/ella. Pero también es cierto que sufre silencio por no saber qué decir, por no saber qué hacer, por no saber cómo llevarle un poco de consuelo y un poco de paz, de no saber cómo hablarle como o como no herir tampoco susceptibilidades, cómo medir las palabras...

Se pasa mal y se sufre por ellos, por la enfermedad, por el temor a todo ello o a perder a esa persona tan querida. Ya sufrí pérdida de mi madre por un mortal cáncer de páncreas ello me sensibilizo mucho con estas enfermedades.

Hoy día son muchas las técnicas y avances que tiene nuestra Ciencia, pero aún no ha parado esa enfermedad, esa “peste del siglo XXI” que es el cáncer.

Hoy es un día triste porque recuerdo a los que se han ido unos por el fin al ciclo de la vida, otros por la cruel enfermedad pese a la juventud y sin embargo haciendo un llamamiento a la esperanza, a pensar que cada día que pasa se avanza un poco más y un paso más para acotar la enfermedad y poder llegar, algún día, a controlarla

Controlarla para, de esa forma, poner vida donde hoy hay esperanza, ese es el mensaje más bonito que se puede tener. Si quieren mi opinión pienso como mí amigo médico: la vida en el siglo XXI también hace que proliferen estas enfermedades. La vida en el siglo XXI con ansiedad, con prisas con alimentación a base de comida basura o insana, fumando mucho y bebiendo más, con sedentarismo, con deshumanización...

Todo está haciendo que no sólo sea la enfermedad en sí sino también sean los hábitos que nosotros propiciamos y que hacen que esa enfermedad este todavía presente.

El mensaje que deben recordar: poner vida donde hoy hay esperanza. Ese debe ser el objetivo y ese debe ser precisamente la meta a la que lleguemos para ser una sociedad más longeva, más sana y con más ilusión por vivir.