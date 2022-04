Esta izquierda es un chollo

Es tan torpe la izquierda actual, pero sobre todo la extrema izquierda, que mientras más van contra las tradiciones españolas más tradicionales y conservadores se vuelven los españoles. Ellos, los progres, les llaman fachas a quienes piensan de manera distinta. Acabamos de pasar la Semana Santa y ha sido increíble cómo se han echado millones de españoles a la calle para ver las procesiones. La que les han dado en las redes sociales a los capillitas. La Feria sevillana será un éxito y este año el camino del Rocío va a parecer La conquista del Oeste, aquella gran película de Henry Hataway, John Ford y George Marshall, de 1962, que nos marcó a muchos amantes del entrañable género del western.

Mientras más habla la socialista Adriana Lastra, más personas votan a Vox. ¿Es que no se dan cuenta? Mientras más demonizan el franquismo, más franquistas. No falla. Casi nadie hablaba ya de Franco en nuestro país y la extrema derecha no tenía representación en el Congreso. Hoy los franquistas están envalentonados y Vox tiene 52 diputados. Y es probable que mejore en las próximas elecciones si los calcas antifascistas que quieren vivir como los capitalistas no cambian de estrategia. Eran más inteligentes los falangistas y comunistas que fueron capaces de hacer la Transición después de matarse los unos a los otros. Estos de ahora, tan demócratas, parece que se odian más que aquéllos.

Desconozco qué parte de responsabilidad tuvo el alcalde de Madrid en el disparate de las mascarillas y las abultadas comisiones de Medina y Luceño. Pero antes de que se sepa, la izquierda lo quiere fuera de la política sin estar ni siquiera imputado. Hay prisas, además, de ahí que no esperan siquiera a que se cree una comisión de investigación o que la Justicia hable. Almeida parece un buen hombre, lo que no quiere decir que sea el mejor alcalde que puede tener Madrid. Él es el alcalde y eso es lo que duele, no que un caradura como Medina se haya llevado casi un millón de euros por su cara bonita, sin darle un palo al agua. Ah, y que sea de derechas en un país donde lo decente es ser de izquierdas.

Mientras esta izquierda siga queriendo cambiarlo todo, acabar con todo, que a España no la reconozca ni la madre que la parió, será un chollo. Nunca tuvo unos dirigentes tan torpes.