Estado sí, estado no

La pandemia provoca que esté en la calle el eterno debate: Estado sí o Estado no, es decir, hasta dónde debe llegar la intervención del Estado como garante de los derechos de los ciudadanos. Este es el asunto crucial que late en el fondo de las discusiones y de los ataques más feroces que, sin duda, hasta ahora ha sufrido un gobierno en la época postfranquista.

Hemos olvidado que Sánchez e Iglesias y sus ministros y ministras pueden gustar o no, podemos odiarlos, amarlos, quererlos o caernos indiferentes, pero están ahí legalmente porque los hemos votado –aunque personalmente sea abstencionista son mi gobierno- y, tras esas votaciones, han pactado con quienes han creído conveniente, algo que también es legal; para echarlos están las mociones de censura o las elecciones anticipadas o incluso las protestas legales en la calle o en otros lugares pero no esa cantidad de calumnias, falsedades e insultos que brotan desde los medios de comunicación más fundamentalistas como son Libertad Digital que llama sátrapa a Sánchez, entre otras lindezas, o Hispanidad que lo llama carcelero o OkDiario que no cesa de publicar noticias donde especula todo lo que quiere o Libertad Digital o Carlos Herrera que debería lavarse la boca con lejía y también los obispos que lo toleran por el maldito parné porque son sus cómplices y parece que no escuchan al Papa Francisco.

Sánchez está hablando de una mayor intervención de la Sanidad pública con motivo de la pandemia, se refiere incluso a reformar la Constitución de 1978, algo que ya se veía venir desde lejos y que tendrá que hacer tarde o temprano si es que sigue en el gobierno. A mí no me gustan ni Sánchez ni Iglesias y lo he escrito aquí mismo no pocas veces, pero de ahí a las brutales embestidas de unos medios que son más herramientas de Agitación y Propaganda (Agiprop) que servicios públicos va un abismo bien profundo.

Hasta un periodista tan notorio como José María García, que siempre se ha confesado simpatizante del PP y asesoró al gobierno en la época de Aznar, está criticando al PP y a Vox que, para qué vamos a engañarnos, creo que sería feliz con un golpe de Estado militar y no precisamente protagonizado por la olvidada Unión Militar Democrática (UMD) que se la jugó en la dictadura y fue desarticulada y olvidada hasta por el PSOE después, sino por otra vez los señores de Dios, Patria y Justicia.

Les confesaré una cosa: a mí el caos que observo –no sólo con Sánchez e Iglesias sino con los odiosos independentistas vascos y catalanes- me fastidia mucho y me asquea a veces, pero es un caos legal y estamos condenados a entendernos entre nosotros en lugar de llamar a otro papá para que nos aísle de nuevo y nos arrebate el derecho a conocer la complejidad del mundo.

Tengo claro algo. El Estado debe hacer su papel y la iniciativa privada el suyo. El Estado es el garante de una Educación y Comunicación laicas y librepensadoras, no adoctrinadoras ni en el posmodernismo ni en neoliberalismo ni en la religión (que nunca debe excluirse como hecho humano). Es responsable de una Sanidad universal y de las políticas económicas, desarrollo tecnológico y de Defensa, ahí debe invertir todo el dinero que pueda. Luego, que el sector privado aporte su trabajo, ayudado en ocasiones –como la presente- por el Estado. Pero punto. A partir de ahí, que cada cual se busque la vida, esto de estar pidiéndole dinero al Estado para todo no puede ser, pase el momento actual, pero, después, oiga, búsquese las papas por donde quiera pero déjeme al Estado que primero se dedique a los sectores que he señalado y si le sobra que estudie subvencionar sus iniciativas que con frecuencia son meros chiringuitos personales o grupales que deben subvencionar sus partidarios o el mecenazgo privado.

Ya he dicho otras veces que la propia democracia, tal y como hoy se concibe, es una farsa y tiene poco que ver con la propia democracia y con el mercado de la oferta y la demanda; toda ella está mantenida por el Estado y los bancos y ese dinero del Estado, a Sanidad, a Educación, a Defensa, a Comunicación, a desarrollo tecnológico en general. ¿Y a Cultura? La cultura existirá con apoyo o sin apoyo estatal y será de minorías y para minorías, otro tema es la industria cultural, eso es ya economía y negocios.

Por lo demás, si la gente no se implica a fondo en mantener con su dinero a sus partidos y a sus organizaciones y actividades de todo tipo habrá que deducir que no quiere ser demócrata y no la vamos a obligar a ser demócrata a menos que le convenga a una minoría tenerla dormida en esa ilusión de libertad mientras les interese a sus fines. La democracia sería entonces la versión del pan y circo en su versión digital posthumana pero menos da una piedra.