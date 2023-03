Estamos divididos por la edad

Continuamente se comenta la brecha de incomprensión que se vive en la sociedad, a causa de la irrupción de la tecnología y los avances digitales, que imponen la realización de tareas on line, que no todo el mundo es capaz de realizar.

Se nos dice que hay dos mundos coexistiendo: los que manejan la tecnología y sacan partido a internet y los que prefieren seguir afianzados a una realidad física y más humana.

Los extremos en algunas ocasiones son durísimos. Los más mayores no pueden literalmente relacionarse con el banco, porque solo les permiten interactuar con una máquina, los pobres estan aterrados; deben maldecir cuando escuchan que vivimos en la sociedad más solidaria de todos los tiempos. Sí, dirán, pero será con otros colectivos, no con nosotros.

Hace poco en el Colegio Notarial de Sevilla, asistí a una conferencia sobre la implantación de tecnologías blockchain, la identificación de las personas por tokens y la posibilidad de que incluso la fé pública notarial fuese sustituida por esta fórmula, dada la seguridad y fiabilidad que proporciona. En suma, garantiza la inviolabilidad y la autoría de una transacción o una cadena de documentos, sin posibilidad de alterarlos, o pudiendo conocer fidedignamente quien y como lo ha modificado.

También habló el ponente sobre la propagación epidémica de la inteligencia artificial, ChatGPT. Por sintetizarlo, el conferenciante, notario, recibió en su notaría a un señor que quería introducir una cláusula especial en su testamento sobre un legado. El notario le ofreció el modelo que tenía elaborado a base de mucho estudio y aplicación práctica. El cliente mostró al notario su pantalla de móvil con una cláusula solicitada a esta inteligencia artificial y el notario al principio esbozó una sonrisa condescendiente, pero cuando la leyó, sustituyó el texto que le ofreció la pantalla por el suyo; aquel era mejor y más completo. La aplicación, nos informó el orador, ha batido todos los récords de descarga de una aplicación informática hasta ahora conocidos: un millón en tres días y cien millones en un mes. Y es gratuita. Había en la sala notarios y juristas maduros que sacaron sus pañuelos para secarse la frente. Los jóvenes preguntaron cómo se podía obtener.

Hace poco tiempo, también acudí a una conferencia sobre ciberseguridad (solo el término produce algo de susto) ofrecida por la catedra Telefónica en la Red-Universidad de Sevilla. Un teniente del ejército, un informático y un experto en criminología iban exponiendo las vulnerabilidades a las que estamos expuestos cuando navegamos por la internet. Los que pasaban los cuarenta se sujetaban la cartera, con los ojos como platos, buscando un santo al que encomendarse. Los alumnos que asistieron, que eran muchos y de veintitantos, estaban bostezando y mirando el reloj para ver cuando llegaba el recreo.

La brecha pues que nos separa, no es racial, ni de sexos, ni de izquierdas y derechas, esas estan sobrepasadas; y si me apuran, tampoco la de béticos y sevillistas: es la edad.

Confieso que no consigo decidir, si vivimos unos tiempos únicos y un fenómeno que traerá el apocalipsis, o si se trata simplemente de lo que viene sucediendo desde que el mundo es mundo: que nunca una generación comprende a la siguiente. A mi amigo Manuel y a mí, su padre nos decía cuando traíamos suspensos con quince años, que con el rumbo que llevábamos, nuestro futuro no pasaría de robar vespinos para venderlos por piezas. No acertó, somos prósperos profesionales los dos, aunque en aquel momento, lo que decía el padre de mi amigo, apuntaba a pleno al quince.