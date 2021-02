Estamos salvados

El presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), Tato Vázquez Lima, asegura que lo de “salvar la Semana Santa” le suena a broma de mal gusto. Y tiene razón quien está hasta los mismísimos de que toda esta lucha se base en el heroísmo de un puñado de profesionales de este país, en el voluntarismo de otros cuantos que se están dejando la vida por los demás y en la responsabilidad de todas esas familias que responden al menos por sí mismas, mientras quienes tienen verdadera responsabilidad pública no escarmientan en salvar la Navidad, la Semana Santa y el incierto verano, todo eso que, parece ser, es insustituible; no como las personas, que son perfectamente intercambiables para el sistema. El sistema hace mucho que está dirigido por personas que olvidaron que lo son.

La desesperación de quienes están al frente de la sanidad, a pie de cama, a pie de UCI, a pie de muerte, es perfectamente comprensible en una sociedad que sigue sin comprender que ese debate entre la salud y la economía es una falacia más de quienes asumen el cortoplacismo de la vida.

No hay economía posible para quien pierde la vida. Y, más aún, si somos tantos los que la perdemos, incluso quienes se preocupan exclusivamente por la economía no tendrán para quien ejercerla porque los supervivientes no estarán para fiestas y los billetes serán papeles que se imprimen y se lleva el viento. Me recuerda al falso debate entre las ciencias y las letras. Ahora estamos sufriendo también sus consecuencias: las de una ciencia sin conciencia, las de unas tecnologías punteras sin humanismo, la de una potencialidad desmesurada en la innovación que se olvida del sentido común, siempre el menos común de los sentidos.

De modo que, llegados a este extremo del primer aniversario del COVID-19 entre nosotros, o nos salvamos a nosotros mismos ejerciendo la solidaridad a distancia o no nos salvaremos. Por doloroso que parezca. Tan alucinante como las olas que nos quedan.