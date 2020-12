Estas navidades, pocos langostinos y jamón de York

Este año me va a salir más barata la cena de Navidad. Y más barata aún la de Nochevieja. Y no, no será porque vamos a ser menos en la mesa (otros años todos llevamos o traen parte de la cena); no, va a ser porque este año hay que cuidar el monedero, este año hay menos cosas que sean motivo de celebración; este año hay que ser cutre con el gasto en langostinos o en jamón.

Si de algo ha servido todo este lío con el SARS-CoV-2 es que hemos aprendido que las cosas pequeñas son las importantes, que son sobre las que reposa el mundo entero. La vida es algo que se puede escapar entre los dedos con facilidad, sin que apenas seamos conscientes de lo que está pasando. No es necesaria la abundancia, ni la ostentación, ni nada que esté colocado más allá de la sensación de tranquilidad con uno mismo.

Este año apetece menos con tantas personas muertas a causa de la pandemia.

Durante el confinamiento (sobre todo en los primeros momentos) vivimos una sensación colectiva que nos hizo pensar que después de la pandemia seríamos mejores. Estaba cantado que eso era una ensoñación y que no saldríamos mejores de una crisis sin precedentes. Al contrario, creo que hemos salido más extremistas, más insolidarios y más egoístas. Sin embargo, el poso de lo cutre en el gasto se nos ha pegado como una lapa.

¿Cuánto gastó usted el año pasado para dar de cenar a la familia? ¿Cuánto piensa gastar este año para eso mismo? Pues eso. Cuando a cosa está muy mala lo mejor es acochinarse y esperar a que escampe.

¿Tiene ganas de fiestas? Pues eso.