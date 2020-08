Este camino que llevamos

Estamos hechos de contradicciones, y avanzamos con dos pasitos hacia adelante y uno hacia atrás, aunque haya épocas que nos den la sensación de justo lo contrario. Esta es una de ellas.

Entramos en el confinamiento cargados de esperanza y salimos de un verano turbulento con la angustiosa sensación de que otro confinamiento será el apocalipsis. Entramos en la pandemia iniciados en la reflexión de las prioridades vitales y seguimos en ella sin haber invertido en lo fundamental. Las escuelas vuelven a lo mismo y a los gobiernos no se les ha ocurrido modernizar las comunicaciones educativas a la vista de lo que nos espera. Allá cada cual. Los centros médicos tenían sus fallos y ahora los han barrido todos hacia la calle porque no tienen más tiempo que para el COVID, como si la gente no siguiera muriéndose de lo de toda la vida. Allá cada cual.

En tiempos de coronavirus, deberíamos haber aprendido a ser una piña pese al distanciamiento. Pero nos lo hemos tomado al pie de la letra y solo hemos aumentado el individualismo. Allá cada cual.

Quizás estemos a tiempo aún, quién sabe, porque la luz de la voluntad puede más que el oscurantismo de todos los virus. Deberíamos, uno a uno, rehuir esa soleá de mi amigo José Luis Rodríguez Ojeda que se nos clava en el corazón del futuro social: “Gustarme me gusta poco / este camino que llevo / pero ya no tengo otro”.