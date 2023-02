Esto es Jauja, ¡elecciones todos los años!

Ha arrancado el metro y medio otra vez; el tranvía va lento porque se ha encontrado unos cables en el subsuelo. Pero va. Puede que sobre 2100 llegue al Duque y pase por la calle Alfonso XII donde, cerca de la Puerta Real, recuerdo vagamente que me llevaba mi madre de la manita para cogerlo en otros tiempos, cuando la mili se hacía con lanzas, como suele decirse. Un respeto conmigo que yo me subí en aquel tranvía, ése cuyas vías aún se ven con claridad en la puerta del cementerio de San Fernando, el que tenemos, cuya construcción anunciara Bécquer en su leyenda La Venta de los Gatos, una venta sevillana hoy tristemente en el olvido.

El alcalde hispalense, que tiene abono en los informativos locales de Radio Sevilla, anuncia una buena nueva para Sevilla un día sí y el otro también. Qué positivo es ser de la cuerda y pertenecer a alguna tribu influyente. El presidente Moreno Bonilla no se queda atrás y anuncia los Grammy latinos para Andalucía. No dijo de entrada Sevilla porque, como siga así, con la media línea de la línea 3 del metro y ahora los Grammy, lo van a correr a gorrazos en Málaga, pero ya tendrá el hombre sorpresas preparadas para su ciudad y su lobby malagueño para que no lo destierren de su tierra chica.

También está casi a punto el tranvía Alcalá-Sevilla, ya tienen el dinero para los vagones. Parece que fue ayer cuando empezó a construirse y no fue ayer, el asunto lleva ahí unos veinte años -que no son nada, como se sabe- con parones por falta de dinero hasta que llegó Europa a socorrernos, ¿dónde estaría Andalucía sin el dinero europeo, aunque su Política Agraria Común (PAC) nos fastidie bastante?

Cómo pasa el tiempo, qué efectividad, qué influencia tienen Sevilla y Andalucía en Madrid y en Europa, cómo se nota que los progresistas amigos del pueblo han estado en San Telmo -y antes en el Palacio de Monsalves- desde 1982, qué avances y qué contento está el pueblo, cómo ha subido la clase empresarial, qué tejido empresarial se ha forjado desde 1982 con aquellos planes de actuación que pretendían desarrollar la región desde la Junta, uniendo distintos sectores de la producción, desmembrados en múltiples pymes, cuyo único fruto digno de figurar en los altares del progreso es Mármoles Cosentino. Qué diputados andaluces en Las Cortes de Madrid, defendiéndonos, decisivos con sus votos. Manuel Ruiz Romero nos lo recordaba en este mismo diario : “en Cortes hay que recordarlo bien (61 diputados, 32 senadores y 9 más de extracción parlamentaria) y, sin embargo, no tenemos voz ni grupo propio”. Ni tenemos ni a este paso se le espera.

De todas formas, estamos recibiendo con satisfacción que la derecha no privatiza y encima nos trae los Grammys esos latinos. Nunca he visto lo que llaman también gala, como en los Goya, si bien por muy poco que hagan espero que no sea tan aburrida, estoy seguro de que no lo será porque por la pizca que he contemplado es un agringamiento pero en castellano (o como se llame el idioma que se utiliza). Es imposible que sea tan plúmbeo y de una música tan insulsa como aquel Festival de la OTI (Organización de la Televisión Iberoamericana), cuyo nombre original era Gran Premio de la Canción Iberoamericana, que tan cuesta arriba se hacía y menos mal que María Ostiz salvaba algo cuando lo ganó cantando Canta cigarra, en 1976.

Bueno, el caso es que viene dinerito para Sevilla otra vez y que la Agencia Espacial Española está empezando a mudarse a la capital de Andalucía -uy no, perdón, que es Málaga-. Y los amplios espacios culturales para la ciudad, qué barbaridad, una ciudad tan culta, parece mentira que tenga tanto paro (todavía estamos en casi el 18%), supongo que deben estar gran parte de sus habitantes leyendo, pintando o componiendo música y viven de las ayudas de Pedro Sánchez.

Sea como sea, lo guay es que tengamos elecciones todos los años -o todos los meses- que parece que el voto mueve montañas, si ha logrado espabilar al metro de Sevilla puede resucitar a un muerto, todo se está moviendo. Valencia tendrá en marzo lo que llaman eMobility Expo World Congress 2023, una cita de nuevo cuño en torno a la movilidad sostenible, con Pedro Sánchez allí, de ponente (a ver de dónde copia la ponencia) y alguna ministra. Nosotros en Sevilla y Andalucía tampoco dejamos de movernos con la movida de los Grammys latinos que se sumarán con entusiasmo a los distintos festejos feriantes y abundantes romerías de la parte meridional de Europa, la más sandunguera del viejo continente. Posee una movilidad insostenible de lo que se mueve.