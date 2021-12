Estrellas Michelín para las abuelas

O para las madres que heredaron el arte de cocinar de las abuelas y bisabuelas. O para los hombres a los que les gusta cocinar y lo hacen bien, que cada vez son más numerosos. Cuando digo cocinar me refiero a la cocina sevillana y andaluza, esos guisos que están en vías de extinción, esas sopas que casi han desaparecido de los restaurantes -en los más finos son inexistentes- porque parece como si fueran un plato menor, de pobres. Cuando estaba impartiendo clases en una universidad de Lima, en el Perú, divisé un local que se llamaba El Palacio de la Sopa y me dije ésta es la mía, pa dentro, que en Sevilla parece como si hubieran condenado a la sopa al ostracismo. O bien me tengo que ir a Portugal a comer una buena sopa. Menos mal que existen las abuelas y otras personas que se les da bien la comida y alaban la sopa.

Se nos van muriendo las personas mayores -sobre todo mujeres- especialistas en pucheros, en platos con todos sus avíos: los garbanzos o los chícharos, el tocino, la morcilla, el chorizo y la carne, dos o tres platos en uno, es decir, el néctar de los dioses. Pero claro, como tienen colesterol y no sé cuántas cosas “malas” más, a huir de ellos. Todo lo que está bueno de verdad, engorda y es malo, ¡leche!, que ya está uno harto de veganeo, vegetales y bajas calorías. En los hoteles de postín ya ni disponen de leche entera en los desayunos, a la vista del público. Y si hablamos de vegetales, ¿dónde están aquellos guisos de brócoles o coliflores que me ponía mi madre? ¿Y los de guisantes con huevo y jamón? ¿Y las sopas de tomate con pan?

Hay diversas comidas preparadas y los singles lo sabemos y las consumimos, pero nunca superarán a las de nuestras madres y abuelas, nuestras madres que ya son abuelas y bisabuelas y nunca les han dado una estrella Michelín ni siquiera a título póstumo. Hay gazpachos maravillosos y frescos en botella pero no saben ni sabrán igual que los de estas extraordinarias mujeres a las que hoy desprecian muchas feministas de oídas. La gastronomía será un arte y MasterChef tendrá mucho éxito y sin embargo para mí es cómico sentarme en un restaurante supuestamente de lujo o de fama y ver cómo te ponen un plato enorme con una pizca de comida en el centro o unas cuantas tapas una detrás de otra, con nombres raros y cursis y con un precio excesivo. Por mucho arte del que me hablen yo no veo más que esnobismo en eso. Tonterías, vamos. Cuando me hallo ante esas cursiladas pienso en los hombres del campo a los que he conocido, que se levantan a las cinco o las seis de la mañana y suben a desayunar sobre las nueve o las diez, una pamplina de ésas te la tirarían a la cara, yo los he visto comer sardinas aliñadas que han sobrado de la noche anterior y otros restos de la cena y los he acompañado en un banquete que sabía a gloria, hubo un tiempo en que me levantaba para acompañarlos en la faena y no veas el hambre que te mete en el cuerpo el fresquito de la mañana.

Cuando me he encontrado con una mujer que te coloca encima de la mesa un plato de comida de los de siempre, con calorías y alimentación completa, pienso que a esas personas se las debe declarar patrimonio nacional, personas de interés cultural, darles un sueldo de por vida y una distinción, no una estrella Michelín que me suena a neumático, sino una estrella de oro y diamantes. Siempre pasa lo mismo: unos crían la fama y otros escardan la lana. Enhorabuena a los que logran estrellas michelines de ésas pero lo clásico es lo clásico que, como dijo un torero, es lo que no se puede hacer mejor.