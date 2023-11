Estudia, piensa o revienta con la IA

La IA (Inteligencia Artificial) ha venido no sólo para quedarse sino para gobernar, para tener más poder que cualquier ciudadano e incluso de quien la haya creado, eso sí que es un Frankenstein, el ser que acaba por superar las previsiones de su hacedor. Tampoco ese hacedor ha obedecido a su Supremo Hacedor y aquí estamos, luchando contra nosotros mismos. Así es la vida, lo malo es encerrarse en la derrota y en el “mal de muchos, consuelo de tontos”, eso sirve para los débiles y los cobardes, los otros mueren en el campo de batalla o vencen.

Caín ha seguido matando a Abel, nos hemos comido casi todas las manzanas del árbol prohibido por mucho que nos hayan echado del Paraíso; no cumplimos ni uno solo de los Diez Mandamientos por más que nos adoctrinan y hemos matado a Dios, lo seguimos matando con la IA y de paso nos suicidamos. Lo matamos todo y luego nos suicidamos, como esos patógenos que maltratan y matan a mujeres.

Hay que seguir adelante, la Historia de la Humanidad ha sido siempre así, por eso ha debido crear una ética y una moral para conservarse y, a pesar de ellas, no las tiene todas consigo. Ahora la obsesión es la Inteligencia Artificial y sus engaños. Hay solución. La IA avanzará mucho y nos está haciendo mucho bien, no hay más que pensar en la Medicina y, dentro de ella, en la cirugía. La IA forma parte del mercado y de las pulsiones explorativa y creativa innatas del humano que son dos de las pulsiones que nos han mantenido vivos como especie. Ambas se interrelacionan con el Conocimiento y éste se deriva del estudio y de la observación. Una de las formas de “combatir” los efectos perversos de la IA es estudiando y observando. Estudiar no es picotear en las redes sociales sino organizar el cerebro de forma que sea él quien sistematice los saberes, esto es, quien los ordene desde la A hasta la Z.

No es estudiar huir de sí mismo continuamente, al revés, se estudia y se observa la vida primero, después se filosofa con lo aprehendido, es decir se interpreta. La IA no interpreta bien, eso le va a costar mucho, mucho. En mi equipo de investigación en la universidad hemos hecho experimentos con el famoso ChatGPT, le hemos preguntado asuntos concretos que requieren haber estudiado estructuralmente y ha salido por peteneras. La IA podrá interpretar cada vez más y acaso pensar por sí misma, pero no posee aún la enorme capacidad interpretativa del cerebro, la enorme capacidad de supervivencia del cerebro humano ante las más complejas situaciones. Si no se lo enseñas no lo va a saber nunca.

Hay dos formas de conocer, una es la diacrónica, otra la sincrónica. La IA utiliza sobre todo la diacrónica, la sincrónica no la saben desarrollar bien ni los que crean la IA. La IA, ante los problemas de la Psicología o la Filosofía, aún tiene poco que hacer. La Filosofía es la madre de todas las ciencias y la Psicología la forma más acertada de conocernos, ayudada por la Neurociencia y la Genética.

Podemos dejarnos engañar por la IA que nos va a engañar mucho ahora y en el futuro. Hay gente que se gana la vida engañando. Mejor para ellos, son negocios como otros cualesquiera, de dudosa ética: la venta de armas, la venta de drogas, la venta de mentiras. Hay una forma de hacerle frente a todo eso. Hincar los codos. Es lo más difícil del mundo: el esfuerzo, la voluntad, la revolución de uno mismo para provocar la revolución social. Esto no es nuevo, se lo llevan diciendo a usted desde hace mucho. Es más fácil colocarse ante una red social que ante un texto formativo, de estudio, sea de papel o digital. No te lo va a arreglar todo porque la vida tiene un fondo de angustia y ansiedad que va con ella, de fábrica. Pero te va a mejorar. ¿No lo queremos hacer? Pues ya sabemos: agua y ajo. A Aguantarnos y a Jodernos.