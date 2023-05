ETA ya fue vencida

Si los miembros de Alianza Popular (hoy P.P.) se hubieran aplicado a sí mismos su propia política, hoy no existiría el Partido Popular, ni ningún otro partido que hubiera llevado en sus listas electorales elementos clave en la práctica de la represión franquista y en la firma de sus penas de muerte, injustas, rechazadas y condenadas entonces en todo el mundo. La mal llamada “transición a la democracia” se hizo con los responsables y los simpatizantes de la represión y de las penas de muerte en el mismo espacio dónde habían estado cuando esta represión se producía y muchos de ellos continuaron actuando activamente en la supuesta “nueva andadura democrática”. Los que habían reprimido, maltratado y matado seguían mandando.

Las listas actuales de EH Bildu son para las elecciones municipales, igual que en las otras tres comunidades del 151. Solamente las del 143 las llevan para la Comunidad autónoma y nadie para el gobierno del Estado. Estas elecciones no son generales. Además, estas listas son de 2023 y los pactos de gobierno son bastante anteriores. Los ex-miembros de ETA no figuraban en las listas electorales para las elecciones de 2019. Doce años después de su disolución ETA no puede servir de pretexto a los reaccionarios para enturbiar el Parlamento y las elecciones municipales. Menos aún porque el PP ha pactado con BILDU en muchos ayuntamientos y nadie los llamó asesinos.

En 1977 nadie sintió escrúpulos de que los responsables de las ejecuciones injustas y repudiadas por todos, del proceso de Burgos, los “amigos” del garrote vil y los fusilamientos, los responsables de los crímenes de Vitoria, Almería, Carmona o Montejurra, pudieran montar un partido sin haber sido juzgados siquiera y presentarse a las elecciones. Ahora el PP y sus defensores, tan aferrados a la necrofagia, son tan miserables que no tienen pudor en utilizar a los muertos y a sus familiares, pero no para defenderlos, porque acusar al Gobierno actual no los defiende.

ETA fue vencida hace ya doce años. La gran victoria sobre la violencia fue la aceptación del juego democrático por parte de los supervivientes de la banda criminal, que era lo que se les venía pidiendo. Ya hace tiempo deberían haber pedido perdón a sus víctimas, esa es su asignatura pendiente, pero tampoco lo pidió nunca Fraga ni ninguno de los fundadores del PP lo llegaron a pedir en toda su vida y muchos llegaron a alcanzar puestos de responsabilidad en la democracia siempre rechazada por ellos. No puede haber varias leyes, una para sí mismos y otras para los demás. Los ex-asesinos de ETA ya cumplieron pena ¿insuficiente? La Ley no lo ha visto así. Pero si hubiera que cambiar las leyes empiecen los señores diputados (incluidos los del PP y Vox) a discutir su cambio en vez de engancharse a la actual Constitución sin admitir su renovación. Pero nadie es quien para linchar a nadie ni para querer aplicarles cadena perpetua, como parecen pretender desde la derecha y la ultraderecha.

EH Bildu busca la independencia de Euskal Herria, eso es lo que de verdad molesta como ha reconocido Almeida. Otros muchos, también la buscan dentro y fuera de Euskadi. Pero eso no es pretexto para cargar contra ellos con toda la artillería facilona y falsaria de los añorantes del fascismo. Ni es motivo para atacar de lleno al presidente del Ejecutivo como si él fuera directamente responsable de los asesinatos cometidos. Fraga, el fundador del PP y otros de sus correligionarios, si lo fueron de los que les correspondieron por su acción, y ni siquiera han sido juzgados. Pero sus descendientes, sus alumnos, se permiten condenar a los demás a cadena perpetua y de culpar al actual presidente del gobierno como si pudiera ser culpable de las muertes de ETA. La decencia que también debería reinar en política, exige al PP y a sus seguidores más coherencia y pulcritud y menos utilizar a los muertos para mantener sus postulados políticos, señal inequívoca de que les faltan argumentos y razón para defender sus tesis con honradez porque no las pueden defender limpiamente.