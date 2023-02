Mi capacidad de sorpresa no tiene límites, lo reconozco. Miren, hace unos días saqué un tema muy interesante que sucedía en un hotel de Granada, fenómenos extraños en su interior. Salió con un compromiso de confidencialidad por mi parte no dando detalles del hotel donde se producía el mismo.

Debió gustar pues llamó la atención de una televisión que se puso en contacto conmigo para que les desvelara sitio y les «pasara» los contactos con los testigos.

Por diferentes ocupaciones -estar metido en plató grabando- no pude atenderlos y, al día siguiente, por la mañana, otro redactor de pone en contacto conmigo. La conversación fue un tanto surrealista pues me pide que le facilite los datos del hotel a lo cual le respondo que no puedo si no hablo antes con ellos y me autorizan.

Mi interlocutor no parece entenderlo, imagino que sabrá lo que significa «ética profesional» y «confidencialidad» y se molesta, incluso me llega a decir que «entre compañeros se facilitan la vida». Es decir: que me coma mi palabra dada y mi compromiso con esas personas para que ellos saquen una bonita pieza en la televisión y luego, las reclamaciones, al que incumplió su palabra. Pues no lo entiendo.

El panorama me lo vi venir: pieza grabada a pie de hotel diciendo que hay fantasmas sin tener en cuenta quién trabaja dentro o lo que se pueden jugar, que era lo que me mi me argumentaban los empleados. Al final recogen los cables y el problema para otro... Pues no.

Miren, esta pasado verano, saqué un caso muy interesante de un aparente «salto» en la zona de Cádiz, le sucedió a una buena amiga mía, compañera en medios de comunicación. El caso salió en Cuatro, en un programa de sobremesa, en la tarde y, el problema: que el teléfono de mi compañera pasó por mucha gente, incluso de otros medios, molestándola y creándole problemas en su trabajo. Si te piden un contacto, hablas con el testigo y te autoriza a darlo pero pide que no salga de esa otra persona: ¿Es normal saltarse esa petición del testigo y que todo el mundo lo sepa? Pues para mí no.

He tenido muchos problemas, muchos, por «ser buena gente», por ser «buen compañero», pero también es cierto que cuando a mi me han dejado «con el culo al aire» esos mismos «compañeros» no han sido los que han venido a solucionar el problema que ellos mismos han creado. Recuerdo una vez que uno de ellos me dijo: «Pues no habérmelo dado, ese no es problema mío, yo hago mi trabajo» y se quedó más ancho que pancho. Pues de aquellos barros vinieron estos lodos.

Imagino que la ética profesional y el compromiso de confidencialidad aún se estilan hoy en el mundo del periodismo aunque algunos parece que lo han olvidado para desgracia de esta bonita profesión.