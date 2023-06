Ética y acción política ¿incompatibles?

Como la bonanza desmiente y anula las críticas negativas y malintencionadas y desmonta sus planes desestabilizadores, inventan. Y el invento en política es la mentira. La mentira, el embrollo, la tergiversación, el querer hacer ver que lo bueno es malo, por ejemplo, decir que la subida de salarios era insoportable para los empresarios y por eso era mala para el país. Sin embargo el país ha mejorado desde la subida de los salarios. Será porque, con mayor poder adquisitivo el negocio aumenta en general y eso beneficia a todos. Dicen y defienden que la privatización de los servicios vitales es mejor “porque están mejor gestionados”. Sin embargo la gestión es cosa de voluntad y en todo caso de aprendizaje. Tan bien o tan mal gestionado puede estar lo privado como lo público, como muestra, lo privado también quiebra de vez en cuando. La cuestión no es esa, es que lo público no necesita obtener beneficio, lo cual abarata costos y permite pagar salarios más altos, con lo que, como lo escrito unas líneas más arriba, mejora la economía. Los salarios, cuanto más altos, más animan la economía.

Cuando la derecha y la ultra derecha en bloque votaron contra la subida de salarios y pensiones, no pensaban más que en el ahorro para los grandes capitales y en poner palos en las ruedas a la coalición de gobierno. Los países más prósperos tienen sueldos más altos y no es el problema del huevo o la gallina. Es que quien gana lo suficiente también puede gastar, aunque Feijoo y Moreno quieran hacer ver lo contrario. Deben querer hacerlo ver porque a ellos sólo les preocupa el supuesto beneficio de los de su clase o su preferencia; supuesto, porque no se obtiene más beneficio por pagar menos, sino por vender más, y eso es lo que se consigue, uno de los beneficios que se obtiene al elevar salarios y pensiones hasta siquiera acercarse a los sueldos europeos.

Viendo todo aquello a lo que se han opuesto es fácil deducir sus preferencias, su “estilo”, su “ética” o falta de ella. Su forma de gobernar. No habrán sorpresas si después de un hipotético gobierno de Feijoo, la mayoría queda desencantado, desengañado, porque lo que son capaces de hacer ya lo han pregonado a los cuatro vientos. Desde que llegó a la presidencia de su partido, el PP de Feijoo se ha opuesto tajantemente además de a la subida del salario mínimo y de las pensiones, a la reforma laboral; la ley de acceso a la vivienda; la imposición de impuestos a las grandes fortunas; el Plan Operativo para la Protección de los Derechos Humanos en mujeres y niñas víctimas de la trata; a combatir la prostitución forzada; a los ERTES decretados a consecuencia de la pandemia; a las Becas para las familias más necesitadas. En cambio se han señalado especialmente y en algunas comunidades ya han empezado a prepararlas, la privatización de la sanidad y la educación. Con esos antecedentes a la vista ¿Quién, qué trabajador o persona sensata, justa y democrática sin intereses personales puede apoyar a gente de esa “valía”?

Todo eso sin contar con los desastres medioambientales programados e insistentemente reclamados y defendidos por Moreno con uñas y dientes, siempre con el apoyo del gobierno central como son, por ejemplo, la destrucción de Doñana y de todos los cultivos del Condado por la sobreexplotación sin límites del acuífero, o la construcción de una urbanización para ricos en terrenos inundables junto a Trebujena. Porque no vale escudarse en que el proyecto es anterior, será anterior, pero lo quiere revitalizar el actual gobierno de la Junta de Andalucía. Si esos son sus proyectos de futuro, que Dios nos recoja confesados. Y una vez más es importante recordarlo: la culpa no será sólo del PP, también de quienes lo aúpen, si para desgracia de todos excepto, de los millonarios, llegaran a confiarles el gobierno.