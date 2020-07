Europa y la encrucijada de Sánchez

Ya sé que no es oro todo lo que reluce en este acuerdo paneuropeo, que la agricultura sale mal parada y que Holanda por ejemplo ha cedido porque perdió el apoyo de su compañera de cultura frugal, Alemania, que a cambio ha propiciado que la UE le vaya a dar un cheque compensatorio por ceder los holandeses y esos otros países que los secundaban. Pero es un gran acuerdo. Algunos medios dicen que se ha tardado mucho, 90 horas, pero eso no es nada si pensamos que hemos estado siglos matándonos entre nosotros.

Estoy moderadamente contento porque siempre me he sentido europeo. Todo lo bueno y lo malo que existe en el mundo ha partido de Europa. Me hablan una y otra vez de la filosofía oriental y de los principios orientales e incluso islámicos. Hay que tenerlos en cuenta, por supuesto, como los han tenido en cuenta numerosos cerebros eminentes, ahora estaba releyendo a Eric Fromm que casi llega al éxtasis con ellos, ya lo veo con otra óptica que cuando lo leí siendo un joven progre. No señor, no señora, quien no haya pasado por el Renacimiento y la Ilustración no puede desarrollarse plenamente como cultura ni como persona colectiva.

Ahora nos van a vigilar de cerca a ver en qué gastamos el dinero. Y hacen muy bien, no se fían de nosotros ni yo tampoco me fío de nosotros. No es que ellos sean los guay y nosotros los vagos, pero es que somos nosotros mismos quienes los hemos encumbrado a todos menos a nosotros: qué buena es Alemania, que buenos los países nórdicos, qué bien se está en Inglaterra y no digamos en EE. UU., eso ya es de orgasmo continuado. Hasta los catalanes más independentistas obran como los provincianos, tienen dos idiomas: el catalán y el inglés, antes que el castellano.

Nos hemos rebajado ante los demás, no hay ni un solo político español que haga lo que hizo Sarkozy en 2010, cuando lo acusaron de nazi por echar de su tierra a un grupo de gitanos ilegales, sospechosos de generar delincuencia, ante las quejas continuas de ciudadanos. El presidente francés se plantó en las instituciones europeas y exigió respeto para Francia que abrió caminos en el mundo hacia los derechos humanos. Estaría bueno que Suecia o Finlandia, con tanto territorio, riquezas y situación y tan pocos habitantes, o la minúscula Holanda, no hubieran prosperado. Pero si te rebajas ante los demás, si los ensalzas para echarte tú por tierra, o los imitas o te vas con ellos o buscas tus propias señas de identidad y las defiendes a capa y espada.

Veremos qué pasa con ese dinero, cómo se administra y si cambiamos de actitud porque así no podemos seguir. Después del acuerdo no sé qué va a hacer Sánchez, nunca me fiaré de un señor que plagia una tesis doctoral porque eso implica un narcisismo enfermo por desmedido y un desprecio por la ciencia, es decir, por el conocimiento. La decisión europea es una victoria momentánea del mercado capitalista y él está rodeado de simplones anacrónicos con los que no le importa pactar para sus componendas personales. El dinero UE no es para los ingenuos de Podemos ni para los fanáticos del nacionalismo racista y excluyente, se lo han dado para un país llamado España, se lo han dado en nombre de una Europa Unida y desde una Europa Unida en su diversidad, a ver si ahora que naciones con mucha tradición de potencias imperiales se han puesto de acuerdo aunque haya sido en 90 horas, el fruto de ese acuerdo se lo van a querer comer entre cuatro pseudomarxistas y partidos nacionalistas que desean romper el país al que le han dado el dinero. Si así fuera, que nos lo quiten -está en el acuerdo- y a ver cómo actúa Sánchez o, peor, qué hacemos todos, porque el presidente siempre tendrá comida caliente que llevarse a la boca.