Eurovisión, la, la, la, pum, chin, pum

En los primeros tiempos de la serie Cuéntame cómo pasó -no Cuéntame lo que pasó que así lo escribí aquí un día que estaría carajote-, cuando todos eran felices en el barrio pero no lo sabían -como me ocurrió a mí, que lo he sabido después-, pues en la mentada serie, se ve a la familia sentada en torno a una Eurovisión en blanco y negro con Massiel, su minifalda y el La, la, la. Menudo alegrón nos dio a todos y supongo que Franco saltaría de alegría solo por dentro porque parece ser que el invicto caudillo no era muy expresivo. Pero, mira, de despreciarlo todo el mundo desde que ganó la guerra, pasó a recibir la bendición de Estados Unidos con la visita de Eisenhower en 1959 y en 1968 Europa nos colocó en lo más alto del pódium de la música popular. Entre tanto, “nuestro caudillo Francisco” -como decían los curas en las misas cuando nos pedían que rezáramos por él- nos dio la seguridad social y levantó una clase media gracias a la cual se pudo acometer tras su muerte eso de que todo cambiara para que todo siguiera igual. Así es la política, también USA e Inglaterra respaldaron a Pinochet y ahora ya han visto lo que los yanquis quieren al rey de Marruecos porque él quiere a Israel.

Aquel festival de Eurovisión era ceremonioso y con música en riguroso directo, la bendición europea la recibió España nada menos que en el Royal Albert Hall, en Londres, país democrático e imperial como ninguno, impulsor de la supremacía blanca y de la fobia a veranear en España a pesar de que aquí la cerveza se suele beber siempre fría y acompañada de tapas excelsas y no a pelo y es bastante seguro que a los ingleses no les pase nada con la covid a menos que les dé por arrojarse desde los balcones a las piscinas o emborracharse porque para bastantes ingleses España es el recreo y el quitarse las cadenas del estirado protestantismo. Para colmo, Massiel le ganó nada menos que a Cliff Richard porque entonces a Eurovisión no iba un Chikilicuatre cualquiera sino auténticas estrellas consagradas.

Eso sí, Massiel le hizo a Franco el feo de no aceptar que la condecorara con el Lazo de Isabel la Católica porque por aquellos años -¡1968!- Massiel era rebelde y se relacionaba con gente subversiva como con el señor Aute que le compuso aquella canción, Rosas en el mar, una crítica del franquismo en plan metáfora que era como colaban las críticas entonces.

Qué le importaba todo eso a muchos españoles, lo bueno era el triunfo del La, la, la así como el logro de parar a Serrat cantándolo en catalán, un idioma que entonces sólo se hablaba en casa y en voz baja, ahora ha llegado la venganza porque lo que veo hoy a niveles oficiales y en la calle no es una autonomía sino una casa de los líos odiosa que odia el castellano y ama el inglés.

Lo ceremonioso del festival de Eurovisión de los años 60 con su música en directo se veía en la puesta en escena. El presentador anunciaba con solemnidad absoluta el número de orden de la canción, título, autores, intérprete y hasta el nombre del director de la orquesta. En 1968, canción número 4 (por ejemplo): “La, la, la”. Autores: Ramón Arcusa y Manuel de la Calva. Dirige la orquesta: Rafael Ibarbia. Canta: Massiel. Sin trampa ni cartón. Y cada país cantaba en su idioma, hoy, sobre todo los conversos desde el comunismo al capitalismo, le dan al inglés de maravilla. Hasta Portugal se ha sumado al idioma de Johnson, le ha venido muy bien que Inglaterra la declare zona verde para veranear.

Las cosas cambian, en continente y contenido. El festival de Eurovisión de nuestros días es mucho más espectacular, más de globalización. Cuando ganó Massiel se disputaban el premio menos de veinte países, la música era festivalera, como la llamábamos, pero de mayor calidad que la actual o, si quieren, distinta a la actual, donde la coreografía, la puesta en escena, es muy relevante. En estos tiempos son tantos los países en liza que deben existir selecciones previas, pero la gente está más implicada, Eurovisión estaba de capa caída hasta que llegó esta sociedad de luces, colores, estallidos de humos en el escenario y música de pum, chin, pum con alta carga narcisista y sexual.

En el fondo, tanto el Eurovisión de mis tiempos mozos como éste simbolizan algo similar: mi Eurovisión era en blanco y negro para un mundo en blanco y negro. El de los tiempos actuales está llenísimo de colorido, efectos especiales, sonidos y movimientos que ocultan un mundo igualmente en blanco y negro, aunque ambos colores hoy se presenten con una mayor nitidez tecnológica.