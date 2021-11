Aún no se ha acabado el puente, así que a disfrutar de lo que queda y del cambio de hora, una hora para vivir más en el mes de los difuntos que empieza hoy con el Día de Todos los Santos... Bueno, de Todas las Santas y Todos los Santos, de Todas/os las/os Santas/os, de Tod@s l@s Sant@s, de Todxs lxs Santxs y aún me dejo Santes y mucho más pero habrá que acabar esta columna de una puñetera vez.

¿Por qué no llamar excursión al cementerio a lo que muchas personas vamos a llevar a cabo estos días? Puede ser humor negro, a nadie nos va a gustar ir a poner flores a nuestros ausentes pero es que hay que aceptar que, en efecto, empezamos a morir cuando nacemos e incluso antes si se producen muertes de células en el feto (eso que en ciencia se llama apoptosis) o bien si acaban abortando al nasciturus, así de triste y de cruel es esto y sin embargo no podemos estar llorando siempre, quienes aún tenemos la fortuna de respirar y de acudir al cementerio de San Fernando somos unos privilegiados, sobre todo si no se nos da bien eso de creer en otros mundos pero sí deseamos visitar a quienes tanto nos dieron y tanto nos siguen dando porque sus recuerdos son a la vez vida y nostalgia y sus muertes nos anuncian las nuestras al tiempo que nos invitan a saborear más y mejor lo poco o mucho que poseamos.

En mi familia ya tenemos las flores compradas desde hace tiempo. Las de tela o plástico, las otras ya las compraremos allí, en ese lugar donde aún se ven las vías del viejo tranvía, bien que podría seguir funcionando, de pequeñito viví la Sevilla de los tranvías, el mío era el de la calle Alfonso XII-Puerta Real, mi madre me llevaba no recuerdo dónde pero sí sé que a veces la gente le decía al conductor que no arrancara aún porque faltaba don Fulano o doña Mengana. Bueno, ya saben ustedes, mitificamos el pasado los más mayores porque nos queda poco futuro, cosas de viejos y previejos. No hace falta que nos compadezcan, los jóvenes aún tienen que llegar a nuestra altura y ya veremos si por el camino nos les da una alferecía al ritmo que vamos.

Sé que me puedo morir mientras escribo estas líneas, si no fuera así y estuviera en forma, al cementerio que iré a ver a mis padres y a mis padrinos que están los cuatros juntos, trabajaron juntos y descansan juntos, cerca de Antonio Machín que eso es un lujo porque yo con esa canción, “Toda una vida”, cantada por él, es que muero. Y cuando se pone en plan transgresor con querer a dos mujeres a la vez o arrejuntarse sin papeles ya es que levito, cantar eso en la España franquista es demasié.

Allá que iremos con los avíos y agarraremos uno de los cubitos de agua que hay por aquellos lares para limpiar algo la tumba, pondremos las flores, unos minutos mirando la lápida con los nombres, unos recuerdos, y ellos a seguir muriendo y nosotros a seguir viviendo hasta que nos lleven allí o cualquiera sabe en dónde terminará uno esta excursión a la muerte que es la vida, como decía Mario Benedetti. Camino a la salida, pasaremos por delante de Ramón Sánchez Pizjuán, Paquirri, El Gallo, Martínez Barrio, Antonio el Bailarín y tantos otros, mientras que Susillo nos mirará desde los ojos de su Cristo de la Miel. Saldremos del Camposanto con la satisfacción de haber enlazado con el inicio del ser humano porque a los humanos siempre los hemos tenido como tales sobre todo desde que enterraban y honraban a sus muertos, o sea, desde los Neandertales. Qué más quisiera yo poder hablar con mis muertecitos de todo lo que se quedó pendiente. Yo qué sé, tal vez algún día le demos la vuelta al tiempo porque el tiempo solamente es una fantasía para intentar comprender la vida y la muerte.