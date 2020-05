Éxodo y padres taxistas

Cada día alguien descubre la rueda. Los medios informan de que con la pandemia la gente se va a alejar de las ciudades en cuanto pueda. Sí señor, desde la Edad Media, por lo menos, ésa ha sido la reacción del personal cuando han llegado epidemias. Y no hace falta que fueran epidemias, se cuenta que Cicerón se quejaba mucho del tráfico de carros que había ya en la Roma de su tiempo, oiga, que estamos hablando de una ciudad que llegó al millón de habitantes ya en época clásica. Yo lo comprendo en cuanto me acerco a Itálica, sin necesidad de ir más lejos, y veo las calzadas de las calles. Aquellos carros de mercaderes y gente de todas partes con sus ruedas de madera debían ser insoportables para el que estaba en su casa buscando tranquilidad o escribir una filípica, como fue el caso de nuestro hombre que, en cuanto podía, abandonaba la ciudad eternamente ruidosa –ahora lo sigue siendo- y se largaba a su casa de campo.

Hace ya mucho tiempo que las ciudades se despueblan porque la gente se va yendo a las áreas metropolitanas y eso le ocurre a Sevilla, claro, me imagino que tarde o temprano habrá que estudiar la estructuración política y administrativa de todo este fenómeno y unir zonas porque cuando, por ejemplo, me llevaban por México DF., Lima o Buenos Aires, mis colegas universitarios me decían “ahora vamos a entrar en el barrio [colonia dicen ellos] equis que antes era un pueblo independiente”, eso es normal en el crecimiento urbano pero aquí cualquiera le dice a Camas, Dos Hermanas o Alcalá de Guadaíra que ya es hora de que las tres se integren en Sevilla sin dejar sus nombres y personalidades.

Creo que en Sevilla hay demasiado retraído en esto de tirar para delante, que cree que Sevilla es sobre todo el centro y poco más. Me recuerda cuando yo era un niño porque para mí, si me llevaban a la Gran Plaza, ya creía que había ido lejísimo y no es así, en absoluto, en Sevilla todavía no tenemos mentalidad de gran ciudad, yo, que nací en el casco antiguo, barrio de San Vicente, desde hace años soy un periférico y procuro no entrar para nada en Sevilla. Vivo a 12 kilómetros de su entrada desde el Aljarafe y para mí el Aljarafe es Sevilla parte alta, tres o cuatro grados menos y una pandemia de lujo que, por ahora, estoy pasando, sólo tres contagiados en mi pueblo y un aire limpio en esta maravillosa primavera en la que cae una lluvia preciosa y luego sale un sol reconfortante para todos memos para los alérgicos, supongo.

Cuando he estado en Miami o ciudades parecidas, la gente sabe que habita en un lugar grande, mucho coche, eso sí, hemos construido monstruos urbanos, pero a lo hecho, pecho, ahora a dejar los combustibles fósiles y a ahorrar energía de la mala y poco a poco a eliminarla porque hay remedios alternativos. Y a usar el transporte público, mucho transporte público que en Estados Unidos suele ser una porquería. En una universidad de Miami en la que estuve, los estudiantes llegan por la mañana en sus autos y allí se quedan todo el día, ya saben que no les trae cuenta regresar a casa. Tienen de todo, hasta pianos por los pasillos o ring de boxeo en el campus.

Así que, ánimo, a buscar naturaleza, pero si se vienen me siembran árboles, ¿eh?, que ya me conozco yo el amor que tiene mucho personal por la claridad. El problema –uno de ellos- es que los niños y niñas van creciendo y puede que se quieran ir a las movidas más urbanas, como ya ocurre. Y como no vuelven a casa a una hora católica porque eso es casposo, no es casposo, sin embargo, que el padre tenga que agarrar su coche e ir a buscar al personal por ahí a las tantas de la madrugada, entre la cara dura de los púberes y el canguelo de los padres eso es lo que hay, los alquileres y la compras estarán caras –ya menos porque se acabó el festejo turístico como he estado avisando en esta misma sección- pero el precio del éxodo es la dependencia que uno se autoimpone por no decirle a los infantes que lo mismo que han ido que vuelvan y que si no hay transportes que salgan a la calle con pitos y pancartas y los conquisten como se ha hecho toda la vida. Usted puede ser libre, pagar menos por su hogar y ver naturaleza, estar menos expuesto a los virus, pero prepare la gorra de taxista y la cartera para pagar más impuestos con el fin de que que amplíen los transportes públicos y para que sus ilustrísimas se tomen sus cubatas correspondientes, etc., etc. Ya me entienden, ¿verdad?