¿Expertos o coleccionistas de títulos?

Tengo unas cuantas carpetas llenas de diplomas y mi curriculum alcanza más de 200 páginas. Pero eso no me garantiza nada a la hora de asesorar a un gobierno sobre la “nueva normalidad” tras una pandemia que no ha pasado aún y estamos recogiendo las aceitunas sin haber sembrado los olivos.

He leído los nombres y datos curriculares de los nuevos asesores del gobierno para el nuevo orden en la España post-virus-. Interesantes, muy interesantes, lo que no sé es si tienen algo básico, además: vida, experiencia, sufrimiento. He escuchado a un señor en el telediario, que es el máximo representante de los empresarios de hostelería de España, afirmando que no les trae cuenta abrir negocios según las indicaciones del gobierno. Y otros empresarios que sostienen principios parecidos. ¿De qué experto ha brotado la idea de que se hagan así las cosas? ¿De Pepito el de los títulos universitarios y además de la cuerda del PSOE o de Podemos? ¿De Manolita Diplomas, simpatizante de los gobernantes? Pues quien haya sido, a la calle, usted no va a cobrar con dinero público porque no me sirve para nada, a usted, Pepita o Manolito, le sobran papeles académicos y le falta vida.

La nueva normalidad no es exactamente sanitaria, los sanitarios ya están en Moncloa desde hace tiempo, ahora se trata de recuperar el pan nuestro de cada día para empresarios, obreros y ciudadanos en general, y para saber cómo se reconstruye España hay que haber estado en la pomada, lo de Harvard o la London School of Economics no sobra pero no es bastante, un asesor tiene que haber sido cocinero antes que fraile y para eso los empresarios y los sindicatos tienen sus instituciones a las que se apoya con dinero del Estado y en esas instituciones hay currantes natos que deben completar las opiniones de los académicos señores de la titulitis.

Miren, los que me siguen en esta sección puede que sepan que yo soy profesor en la Facultad de Comunicación. Mi facultad se ha olvidado de la realidad que tiene fuera, no renueva sus planes de estudios para adaptarse a los nuevos retos de la Comunicación, el tiempo nos está pasando por encima. En esa facultad entré como alumno de doctorado cuando se fundó en 1989 y ahora soy catedrático desde hace ocho años. Cuando se fundó yo era periodista en ejercicio desde los años 70 del pasado siglo, conozco por tanto toda su historia de mi centro laboral y sé que en su fundación no participó la profesión periodística ni comunicacional y que ejercemos como profesores muchos menos profesionales de la Comunicación de los que deberíamos. El resultado es que los alumnos salen a la calle con un déficit considerable de formación en Comunicación, hemos concretado una normalidad anormal en lo que a Comunicación se refiere.

Este error es el que me viene a la cabeza con los nuevos asesores. Llamen a los representantes de las pymes, de la CEOE, de los autónomos, de los sindicatos, de los colegios de médicos, llamen a la gente que está a pie de tajo día a día y verán cómo les dicen que hay medidas que no se deben anunciar para que no te tomen por un ignorante total y la oposición y mucha gente te machaquen una vez más. Si yo quiero levantar un centro superior de estudios en Comunicación por supuesto que hay académicos, intelectuales, gente de la universidad, pero sin el asesoramiento de empresarios y profesionales de la Comunicación, ¿qué clase de centro levantaría? Pues ahora el asunto es, además de similar, mucho más importante porque se trata de llevar a cabo el milagro español que nos devuelva la dignidad corregida y aumentada. Y eso se aprende en la Universidad de la Vida, se tengan o no títulos bajo el brazo.