Feijóo el inquietante

Lo que yo sé es que aquí hay una especie de frente popular, disperso en la realidad pero unido en la apariencia, que está lanzando dos mensajes claros a la gente: uno, somos los protectores de los vulnerables. Dos, somos los progresistas y los otros son fachas porque proceden de un partido fundado por un exministro de Franco o están dispuestos a pactar con Vox. Dado que el comunismo y la izquierda atesoran mejor predicamento que la derecha y el fascismo, no sé yo qué puede pasar en diciembre con Feijóo y su moderación.

En marketing político, bien dominado siempre por el PSOE, bien sabido por Pablo Iglesias, hay postulados clásicos e inamovibles. Dado que el personal vota con las emociones más que con la razón, esto es, con el sistema límbico más que con la corteza prefrontal, lo de soy la Madre Teresa de Calcuta de los muchos vulnerables españoles -trabajadores indignados, progres de pose y pacotilla, mujeres, homosexuales en general y jóvenes en particular- puede dar resultado si no se ve más allá de uno mismo que es lo que suele hacer el ser humano por más que le digan lo del separatismo, la sedición y demás argumentos para votantes sin necesidades económicas perentorias o con la fe del carbonero. Otros ciudadanos, con ese deseo de que el mundo sea perfecto que es uno de los síntomas de la enfermedad llamada juventud o ingenuidad, pueden caer en las garras de la izquierda, unida por intereses matrimoniales coyunturales que se irán al garete en cuanto tenga que entenderse de nuevo si es que una parte sigue con el referéndum y Sánchez no miente de nuevo y ejerce esa personalidad que a mí no me engaña. Para mí, el Sánchez que se ha retratado como un señor que va a por todas es el que falsificó su tesis doctoral porque ya conozco al dedillo la psicología del personal que lleva a cabo tan nefasto comportamiento. Si hace eso puede hacer cualquier cosa.

Iglesias actúa bien al intentar frenar a Yolanda Díaz, ¿dónde va esta señora en plan Macarena Olona? ¿Se creen que está el horno para bollos rupturistas? ¿Qué cachondeo de clase política es éste? ¿Qué hace Rejón con el Más País? ¿Qué hace Ciudadanos que no se ha integrado en el PP?, ¿esta gente de qué va? ¿Aún no se han enterado de que al elector hay que ponerle las cosas fáciles y claras?

Ahí está Sánchez y toda la izquierda mundial: el que no está conmigo es un facha. Es una buena manera de decir que se es un facha también, porque la claridad y la firmeza absoluta o es nazi-facha o es bolchevique y desde luego estos izquierdistas de bolcheviques tienen sólo el blanco de los ojos. La paradoja es que ahora quienes están jugando a ser Lenin son los ultraderechistas, en lugar del Palacio de Invierno, se asaltan el Capitolio y todos los poderes de Brasil.

En medio de todo este radicalismo -que busca erradicar aquello con lo que no se está de acuerdo- Feijóo me parece un neo-Rajoy, tan blandito, tan abstracto que inspira inquietud. Queda mucho para el voto de 2023, pero no sé este hombre qué ofrece, ¿cómo le va a hacer frente al país hundido que le puede dejar Sánchez? ¿Va a construir muchos hospitales?, ¿va a aumentar la deuda pública aún más para reforzar la enseñanza, la universidad, la investigación? ¿Va a acometer una política de eliminación de gastos superfluos del Estado? ¿Va a combatir toda esa filosofía de la vagancia y la alergia al esfuerzo con la que la izquierda ha llenado las mentes y las instituciones? ¿Va a impulsar una Europa que se olvide del sometimiento a EEUU? Dicen las lenguas de doble filo que es un Bolsonaro y que quiere asaltar Las Cortes porque antes quiso dominar la Justicia. No, este gallego no es Bolsonaro ni por asomo, aunque algo de su carácter no le vendría mal. Más Bolsonaro es Ayuso que Feijóo. Creo que el líder del PP no acaba de hallar su discurso mientras que los demás sí lo han encontrado: simple, claro, directo. Feijóo aún tiene mucho trabajo por delante.