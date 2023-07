Feijóo no machacó a Sánchez

Alberto Núñez Feijóo ganó anoche las elecciones, con ocho millones de votos, pero no podrá formar gobierno porque Vox perdió diecinueve diputados. Pedro Sánchez sigue sin ser un líder que gane elecciones con contundencia, pero anoche obtuvo un resultado que le va a permitir de nuevo la posibilidad de gobernar con el apoyo de todo bicho viviente dada su falta de escrúpulos. Yolanda Díaz fracasó totalmente dándole un cuarto puesto a la izquierda, pero lo celebró como una victoria. Si hubo algo bueno anoche, es que bajaron los populismos de izquierdas y derechas, los extremos, dejando de ser decisivos. Todo parece indicar que iremos de nuevo a elecciones en diciembre, aunque Sánchez intentará seguir en la Moncloa al precio que sea, con el apoyo de sus antiguos socios e incluso el del fugado Carles Puigdemont. O sea, seguiremos en la inestabilidad política. Pero los españoles han hablado y han preferido eso y no que llegara un cambio político de verdad dándole un triunfo rotundo a la derecha. Al Partido Socialista le funcionó en la última semana de la campaña la estrategia del miedo a la extrema derecha, el regreso a la España en blanco y negro, al franquismo. Ayer, el cántico en Ferraz era el clásico “no pasarán”, de la Guerra Civil de 1936, lo que indica cómo estamos. Se prefiere a Otegi, que a Abascal. Sin embargo, el triunfo de Feijóo, cogiendo un partido hundido y poniéndolo con 136 diputados, puede acabar con el sanchismo en un plazo no muy lejano, porque aunque Sánchez pueda formar gobierno, que lo va a intentar, tendría una legislatura complicada y, por tanto, corta. Seguimos, pues, en la inestabilidad. Está claro que nos va la marcha.