Feijóo no sabe inglés, ¿qué hacer?

Cuando los humanos quisieron llegar a Dios con esa escalera hasta el cielo y el Todopoderoso nos castigó inventando idiomas distintos me parece que nos sometió a la peor de las fustigaciones de todas las que está llena La Biblia. Ya sabría el Altísimo -porque lo sabe todo, menudo aburrimiento- que Feijóo se mediría a Sánchez en el 2023 después de su Hijo y en la católica España. ¿Se puso Dios a favor de Sánchez desde in illo tempore? No lo creo, tal vez Sánchez contestara que Dios es él, luchando espada flamígera en mano contra la maldad personificada en las derechas, acompañado por enérgicos arcángeles de cabellos dorados o dorados peliteñidos como los de Yolanda Díaz.

Houston, tenemos un problema. ¿Cómo va ahora Feijóo a perseguir a Biden por los pasillos y menos entrevistarse con él en el despacho que el gran hombre decida para que le dé la bendición a Feijóo si elegido fuera para ello? Miren lo que le ha costado a Sánchez con el inglés que sabe recibir una sonrisa del señor USA, ¿qué pasará con Feijóo? Ni la belleza de Sánchez sedujo a un Biden sordo que recibió a Sánchez por pesado y de cagalástima para luego dejarlo fuera en el negocio sin fin de las armas a ver si el Bien-Zelenski vence de una vez al Mal-Putin gracias al titán OTAN y sus fabricantes de balas. ¿Traductores? Claro que hay traductores, pero recuerden el dicho italiano: “Traduttore, traditore”, “traductor, traidor”, que hace referencia a la imprecisión que hay implícita en el acto de traducir. ¿Cómo va a ser igual hablar tú mismo en el idioma que sea y entender al otro hable lo que hable que poner tu confianza en una tercera persona?

Ya he dicho varias veces en mis incomparables columnas y artículos que debería implantarse el inglés en los colegios en lugar de la lengua española o cualquier otra que quedarían como optativas o para hablar en casa. En la universidad española el que no cite en inglés es un cateto ignorante. Esto vale para las ciencias experimentales pero no necesariamente para las humanidades y las ciencias sociales. De todas formas, la gente -joven y mayor- se entiende en inglés en sus garbeos nacionales e internacionales. ¿Qué hacía Feijóo tan concentrado en el gallego y todo ese personal que pretende obligar a los niños a charlar en idiomitas de zonitas planetarias? No, la primera lengua debe ser el inglés y las demás ya veríamos. Desde luego el español-castellano la primera optativa, las demás muy respetables todas pero, miren ustedes, más pragmatismo y menos carga emocional: estamos aquí para hacer mundo, no mundillos ni mundinillos. Una globalización, un idioma o, ¿cómo se entienden los árabes y los chinos con nosotros? ¿En qué idioma se entiende mejor Xi Jinping con Zelenski?

Feijóo es un sesentón incipiente (61 años), servidor es un sesentón terminal, me faltan dos años para la setentena. Si le ha pasado como a muchos de mi generación va listo. Nos educamos -o lo que fuera aquello- con Franco al que no le gustaba ni Inglaterra -la pérfida Albión- ni los yanquis por mucho que Eisenhower le diera su calor en 1959. Encima, yo estudié con los Maristas, franceses. Con ellos hablábamos en francés que es idioma culto, diplomático, al menos en otras épocas. Para colmo yo solito me volví marxista después. Ahora, con todo eso he hecho un revoltijo. Fuimos creciendo, llegó la democracia, entonces España era uno de los países más antiyanquis del mundo. Luego la globalización. Quien tiene la tecnología impone su idioma, el francés fue desapareciendo y el inglés creciendo e imponiéndose por obra de sus creadores y por estupidez nuestra.

Nosotros, los mayores y viejos, fuimos olvidando el francés y nos entra a duras penas el inglés o cualquier otro idioma. Dicen que los mayores tienen más dificultades para aprender idiomas. No estoy de acuerdo al cien por cien. Los mayores hallamos dificultades para aprender idiomas y otras muchas materias porque almacenamos muchas cosas en la cabeza, mucho pasado, no tenemos a la tabula rasa de Aristóteles por cerebro sino mogollón de asuntos familiares, cotidianos y laborales, ¿cómo concentrarse así en el idioma de la Thatcher? Ni de la Thatcher ni de Lao Tse.

Feijóo tiene un trabajo adicional y no agradable. Da igual que sea presidente o no, hay que saber inglés y punto. El gallego que se quede para las meigas y las queimadas.