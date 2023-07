Feijóo puede conseguir mayoría absoluta sin contar con Vox

Aprovechando que el señor Tezanos ha hecho pública la última encuesta del CIS en la que se dice que el PSOE ganará las próximas elecciones, yo voy a tirar un triple puesto que ya parece que todo vale. Si no acierto no creo que pase nada (pienso en las consecuencias que ha tenido para Tezanos tanto desastre técnico y tantos resultados de las encuestas radicalmente distantes de la realidad).

Es difícil saber qué va a pasar en unas elecciones. Siempre es así. Pero las tendencias parecen muy claras y así se reflejan en las encuestas sobre el 23J en tiempo real que conocemos día a día. Tal y como están las cosas, resulta impensable que el PSOE gane las elecciones. Existe una distancia de 40 diputados que, salvo incidente gravísimo, no se podrá cambiar demasiado. El PP ganará las elecciones del próximo día 23. Esto no es tirar un triple esto es leer con atención los datos que ofrecen encuestas de todo tipo. Lo que ya no está tan claro es si el PP podrá formar Gobierno o si, por el contrario, será el PSOE el que lo pueda hacer gracias a pactos con unos y otros. Y es ahora cuando un servidor se tira un triple como dios manda.

Suponiendo que los votos por correo lleguen a tiempo y que estas elecciones no sean un escándalo mayúsculo, el día 24 se hablará de los excelentes resultados obtenidos por el PP. Si el PP repite resultados en Madrid, Andalucía y Galicia, tendrá asegurado un resultado más que bueno. Si mejora en Cataluña (las pasadas municipales y autonómicas así fue y las encuestas indican una clara tendencia al alza) y pelea bien cada voto en el País Vasco, la cosa será mejor todavía. Si sumamos Murcia la cosa se pone muy, muy, favorable... Y esos excelentes resultados pueden ser tan buenos como para depender de Vox mínimamente. El ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o como se llame en el nuevo planteamiento de Núñez Feijóo, para Vox y arreglado. Pero soy de los que piensa que el mensaje de Feijóo reclamando el voto útil puede estar calando seriamente entre los electores y eso significaría estar próximo a la mayoría absoluta. Ya peleó hace meses por el voto que escapaba del PSOE y ahora está entregado en cuerpo y alma a recuperar lo que se fue a Vox. Hay que tener en cuenta, también, que si Vox es la tercera fuerza política ganaría a Sumar obteniendo entre 7 y 8 escaños más. Pero si es la cuarta esos 7 u 8 diputados se irán para Sumar y la relevancia de Vox caerá muchos enteros. El día 24 de julio tal vez nos levantemos con mayoría absoluta del PP. Al final, esto es aritmética pura.

Ya he tirado el triple. Ahora, echando un vistazo a los resultados más repetidos en las encuestas, es posible que se pueda dar un resultado que coloque al PP como ganador y al PSOE de Sánchez como partido que pueda formar Gobierno. La cosa podría estar así de ajustada. Insisto en que todo puede cambiar si el mensaje de Feijóo cala con fuerza (que ya se mostró duro en el debate a dos para que no le puedan acusar de blando y llamar la atención de los votantes de Vox). La clave está en manos de indecisos y de todos aquellos que dicen una cosa y hacen otra.

La campaña electoral del PP está siendo impecable aunque quedan muchos días. Un batacazo por un imprevisto podría suceder, pero no tiene pinta.

Ya veremos si encesto. Tezanos no lo hará, eso se lo garantizo yo.