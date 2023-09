Feijóo, ríe mejor quien ríe el último

Él lo dijo: así no quiero ser presidente, prefiero esperar. Ojalá espere mucho porque eso será señal de que Estepaís ha cambiado para seguir siendo una unidad plural. Lo veo muy complicado, por eso hay que aplicarle a Feijóo el dicho de “quien ríe el último, ríe mejor”. A pesar de su derrota numérica creo que gran parte del pueblo español pudo descubrir en el debate del martes lo que yo descubrí: un verdadero líder y un gran parlamentario, el hombre tranquilo que fue desinflando las bravatas de unos y otros a base de argumentos sólidos. Creo que se lo pasó bien Feijóo a pesar del golpe anímico que supuso el aparente desprecio de Sánchez que tuvo su parte positiva porque le dejó al gallego el campo abierto frente a los pardillos y chillones que hablaron por este presidente en funciones mudas.

Feijóo se enfrentó casi a la cámara entera y pudimos ver a un resistente que sacó datos y pruebas para refutar cuanto le echaban en cara. Buena labor de sus asesores, buena documentación que guardaba como munición certera y buena memoria. Me tragué casi todo el debate, por supuesto la intervención de Feijóo al completo y la jornada de la tarde. En ciencias de la comunicación a eso se le llama asistir a la base primaria de referencia, de este modo se libra uno de las posteriores manipulaciones mediáticas a derecha e izquierda. Comprendo que casi nadie tiene tiempo para eso o simplemente no desea ver el evento íntegro. Yo sí, es mi trabajo y me apasiona, aunque deba tragar sapos y culebras.

“Tengo los votos para ser presidente, sí, los tengo, pero no los voy a usar porque por encima de todo están mis principios”. Ésa fue la idea esencial que queda en el fondo de todo el acto de fallida investidura que seguramente se consumará el viernes. Feijóo repartió de lo lindo, pero me llamaron la atención los pardillos independentistas catalanes Gabriel Rufián y Miriam Nogueras, puras expresiones de la ortodoxia de la ignorancia y representantes del descaro y de la falta de humildad. El primero le dijo a Feijóo que no le diera lecciones de gestión y la segunda que no le diera lecciones de democracia ni de datos. Por supuesto que no, él y ella han nacido sabiendo, uno es un simple converso -más independentista y catalán que los independentistas catalanes- de 41 años, hijo y nieto de trabajadores andaluces, con una escalofriante experiencia en gestión: ha trabajado en una ETT y tiene un canal en YouTube. La otra es otra cuarentona incipiente que desistió de estudiar Derecho para meterse en el negocio familiar del textil.

Como se observa, dos expertos en gestión, democracia y datos, frente a un señor de 62 años que tiene su puesto de trabajo en excedencia en la Administración gallega, ha ganado varios comicios por mayoría absoluta, ha ocupado puestos de responsabilidad antes en la política y ha sido presidente de Correos y del Insalud. Rufián, Nogueras y otros muchos son los muchachos y muchachas que tienen la responsabilidad de llevar adelante España, se supone que entera. Los dos mentados dejaron bien claro que a ellos España les importa un pito porque es otro país. Con ese talante no me extraña que existan millones de catalanes que se sienten en un país fascista en el que ni pueden expresarse en el idioma en que se comunican unos seiscientos millones de habitantes del planeta. Rufián y Nogueras son tan torpes que en un acto nacional de investidura se expresan en catalán para que numerosos ciudadanos de dentro y fuera de Cataluña tengan aún más entre ceja y ceja a Cataluña y su idioma y para que sus votantes no los sigan abandonando. Y es que han convertido a Cataluña y al catalán en diosecillos a los que adorar y si no hablan en su idioma creen que esos imaginarios emocionales les van a mandar un rayo.

Da igual, el caso es que surgió un señor que hizo de la coherencia una virtud y que fue el vencedor de un duelo muy desigual en el que tuvo el detalle de no seguir en la línea de desprecio a Vox que ya conocemos. Eso deja la puerta abierta a la esperanza si es que el nuevo mandato de Sánchez llega a ser el desastre que puede ser.

Por lo pronto, toda la dinámica de encaje que exigirá el nuevo gobierno “progresista” seguirá espantando miles de millones de inversión extranjera en España. Quién va a invertir aquí frente a semejante galimatías. Y estoy esperando a que el empresariado andaluz se alce y proteste ante tal panorama ya que no hay andalucismo que se precie en Las Cortes, sólo mandados desde Madrid que miran por sus bolsillos y sus escaños. Los dineros públicos se van para Cataluña y País Vasco, a nosotros nos dicen que toquemos las palmas y les sirvamos unas birras.