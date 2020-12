«Felicidades», insiste el móvil

Nuestros móviles se llenan de felicitaciones estos días y es bonito que así sea. Sabemos que es una tregua a la lucha por la vida y que en esa lucha los mismos que nos felicitamos ahora mañana podemos herirnos el alma pero a eso hemos venido aquí, a sobrevivir, a luchar, no a ser felices, como afirman esas pseudofilosofías tan ingenuas y tan atractivas para muchos. Cuando me hablan de ser feliz imagino a esos protagonistas de un anuncio de seguros de vida o de coches familiares. Los primeros van por la playa paseando o dando saltos de alegría mientras un cielo y un mar azul los cobijan; los segundos viajan en un vehículo limpísimo, todos sonrientes, es decir, me recuerdan a esa secta, “Los niños de Dios”, o a la canción que me hacían entonar en el colegio: “Tienes que ser un niño para ir al cielo”, algo, ser niños, que, en realidad, nos garantizaría ese cielo porque el humano, al menos el hombre, no suele dejar nunca de ser un niño. Primero tiene la protección de la madre, luego busca otra madre con la que convivir y la llama pareja o compañera; de niño juega con enseres de mentira y de mayor lo hace con cacharros de verdad. De niño se enrabieta y les da rienda suelta a sus pasiones, de mayor sigue dominándolo la parte más primitiva de su cerebro.

La felicidad, en todo caso, es la aceptación de la existencia tal y como es. Decía Jung: “El hombre que no percibe el drama de su propio fin no está en la normalidad sino en la patología, y tendría que tenderse en la camilla y dejarse curar”. Y Freud afirmaba: “Si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte”. Las felicitaciones que recibo y que envío gracias a esa maravilla que es la tecnología digital contienen el mensaje del bienestar para el presente y para el futuro. Y me gusta que así sea. Sin embargo, mis Navidades y mi vida en general ya no son lo mismo desde que he comprobado la crueldad del paso del tiempo, si llego a conocer tal crueldad me hubiera negado a nacer pero ya que estoy aquí sé que es algo con lo que hay que vivir y morir. Eso de empezar a ver cómo se te van muriendo personas queridas y muy queridas te convierte en un leproso al que se le van cayendo trozos de carne, estar sin padre y sin madre, recordar a personas que se fueron antes de tiempo me lleva a Epicuro que, si no recuerdo mal, es el que dijo algo así como “la muerte no es terrible para el que muere sino para el que sobrevive”.

Ahora bien, la muerte es de una gran utilidad porque refuerza a la vida: “La muerte sólo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida”, sentenció André Malraux. Como no podemos remediar ese peso del instinto de muerte y tampoco la necesidad que nos impulsa a sobrevivir y el dolor que a veces causamos en el prójimo en esa pugna por la supervivencia, nos deseamos felicidad para el año que viene y para siempre, y sosiego para estas fechas navideñas, es una hermosa complicidad entre los miembros de una especie tan apasionante como es la humana, que lo mismo crea vida que crea muerte en su evolución tan misteriosa. Tiene razón Blaise Pascal: “No habiendo podido los hombres remediar la muerte, la miseria y la ignorancia, han imaginado, para ser felices, no pensar en absoluto en ellas”. Es lo que estamos haciendo estos días con vistas a los demás porque luego la procesión va por dentro de cada uno.