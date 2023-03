Felipe González, échanos una mano sevillana

Leo en este diario. Primero, Juan Luis Pavón nos entrega una entrevista : «Sin Metro, Sevilla tiene un triple problema de movilidad, sostenibilidad y cohesión social». “Manuel Alejandro Moreno Cano. Fundador y presidente de la Asociación Sevilla Quiere Metro. A sus 26 años de edad, está logrando, como un ciudadano de a pie que ejerce sus derechos de participar en mejorar con espíritu constructivo el bien común, que en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo se estudie el triple problema de movilidad, contaminación y falta de cohesión social que arrastra Sevilla por la falta de la red de Metro planteada hace medio siglo”.

Por estos sevillanos apuesto yo. Miran al futuro que es lo que necesitamos, no hay una ciudad europea de la UE similar a Sevilla tan atrasada como la nuestra en infraestructuras. Eso no lo merece Andalucía, su capital debe ser el primer espejo en que se mire el visitante y el inversor en especial. Pero, hijo, Manuel Alejandro, espero que no irás con tu música exclusivamente a pedirle limosnas a la UE. Estoy seguro de que quieres un gran tejido empresarial privado nativo de Sevilla en Sevilla, ¿verdad?

Segundo. El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla , José Luis Sanz, presentará en el Senado una propuesta para impulsar la red de Cercanías de Sevilla e instar al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a que «cierre este anillo», así como «la recuperación del apeadero de Cartuja», entre otras medidas. Así, Sanz, junto al portavoz de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Grupo Popular en el Senado, Francisco Bernabé, ha manifestado que «con carácter urgente se va a llevar esta propuesta al Senado instando a Sánchez al cierre del anillo de la red de cercanías así como a su impulso». Ha destacado que la red de Cercanías de Sevilla fue utilizada en el año 2022 por 6.514.400 viajeros, en sus cinco líneas. En el mismo período, Metro Sevilla transportó 16.207.709 viajeros con una sola línea, ha destacado en una nota de prensa. Además, ha señalado que es necesaria la conexión de Cartuja con la parada del Metro de Blas Infante y, por ende, con el área metropolitana, por lo que «exigiremos la actualización de los estudios», el último es de 2015, para la licitación de la ampliación de la línea C2 hasta la parada de metro de Blas Infante.

Dice Sanz que el alcalde de Sevilla maltrata a la ciudad y no pelea bastante ante Sánchez. Tampoco veo que Sanz pelee ante Moreno Bonilla todo lo que debiera, esto de tener que meterse con el otro y no con el compañero si es menester es una carga de conciencia que muchos políticos no deben llevar bien si es que son competentes y poseen personalidad. Pedro es verdad, Sanz, da penita ver la estación de la Expo de la línea C2 de tren, cerrada y deteriorándose su interior.



Tercero. El Pleno del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) ha aprobado la moción conjunta presentada por los grupos municipales del PSOE y CS en la que se insta a la Junta de Andalucía a que «amplíe» el trazado de la línea 1 de Metro en el Aljarafe Sur con estaciones en Bormujos y en las inmediaciones de la carretera A-8063, próxima a la Barriada de Nueva Sevilla. Igualmente, la moción también solicita la ampliación de la línea 2 de Metro hacia Aljarafe Norte con estaciones en Camas, Castilleja de la Cuesta, Gines y Bormujos, con la finalidad de «posibilitar la mejora de la movilidad sostenible a los más de 200.000 habitantes de los municipios». Además, reclama la «implicación» del Gobierno central en el proyecto, ha recogido el Consistorio en una nota de prensa.

El Pleno ha criticado igualmente la «inactividad» y el «bloqueo» que «por parte de la Junta de Andalucía y del Consorcio Metropolitano de Transportes está sufriendo el proyecto del Bus Lanzadera, una solución que ha tenido que buscar el propio Ayuntamiento ante la inacción de la Junta, estudiado, proyectado y financiado íntegramente por el Consistorio».

Esta vez le ha tocado la leña a la Junta. Voy a ver de qué partido es el alcalde de Bormujos. A ver, a ver... ¡Anda! Francisco Miguel Molina Haro, ¡del PSOE! Me lo figuraba.

Bueno, pues sigan así, ustedes qué es lo que quieren, ¿la poltrona o el metro y los trenes? Llévense bien o, mejor aún, exijan el final del control del gobierno central sobre la inversión privada. Luego se dirigen a Felipe González, ¿se acuerdan cuando la gente le decía “Felipe, colócanos a todos”? Felipe tiene mucha amistad con el milmillonario Carlos Slim que atesora un patrimonio de más de 89.000 millones de dólares, un imperio de empresas y hace de todo. Felipe lo asesora desde hace años, díganle al expresidente sevillano que nos eche una mano, si en Madrid nos dejan a lo mejor don Carlos nos levanta todo eso en unos pocos años y lo gestiona, de lo contrario ya pueden ir despidiéndose. Pero, ¡y lo bien que han quedado vuesas mercedes ante sus jefes y posibles votantes!