Felipe VI en la picota y ¿Froilán en el banquillo?

Reconozco que esto no lo he visto venir. La derecha española indignada con el Rey, poniéndole de traidor máximo desde ayer, pidiendo su abdicación o, directamente, la desaparición de la Corona en España. El mundo al revés, el mundo más cercano gobernado por la rabia.

Está claro que los monárquicos españoles no lo han sido nunca. Debe ser que ha sido una cosa que aportaba caché y se han apuntado unos cuantos que no saben ni lo que dicen. Sí, parece imposible, pero es lo que hay. Algunos llevan años defendiendo una Casa Real llena de sombras y dudas y, de un día a otro, se han convertido en el azote de la monarquía. Incomprensible.

El Rey Felipe VI ha hecho lo que tocaba. Eso es todo. Y el que no sabe eso es que no entiende el país en el que vive. Llamar traidor a una persona que cumple con su deber y que no colabora con nada que no sea legal y democrático, no es un traidor. El Rey Felipe VI ha propuesto a Pedro Sánchez para ser investido como presidente del Gobierno de España y eso no significa que cambie de opinión respecto a lo que dijo en octubre de 2017 en su histórico discurso una vez que en Cataluña ya estaba todo del revés.

A este paso, el próximo 12 de octubre, los gritos dedicados a Pedro Sánchez (insultos y perlas de todo tipo) se dirigirán a su Majestad. Yo ya no sé, de verdad lo digo. Falta que pidan a Froilán coronado.