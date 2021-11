Fenómenos para-anormales

No sé si se han parado a pensar la de cosas raras que pasan a nuestro alrededor a diario, es un sin vivir si nos preocupáramos de todo y no hablo ya de fenómenos paranormales que, al fin y al cabo son, al final, los más normales.

Me refiero a la vida en general, si miramos a nuestro alrededor seguro que tenemos, la mayoría, una amistad tóxica que aunque sabemos que está ahí la mantenemos junto a nosotros cuanto, en condiciones normales, ya la habríamos largado por la vía rápida. ¿La razón? Todo un misterio, la vez por vergüenza, por la consideración que esa persona no tiene o por temor. ¿Quién sabe?

Igualmente nos encontramos con gente que, el alguna ocasión ha coincidido con nosotros, en cualquier actividad, y ahora, habla mal o miente más que parpadea pagando su frustración con usted y atribuyéndole todo lo que esa persona se le ocurre por la cabeza manipulando la verdad o yendo con medias verdades (que es la peor de las mentiras). Seguramente apostole con un grupo de acólitos, de palmeros, que asientan a todo y den la razón..., como a los locos. Y nos preguntamos: ¿Y por qué no lo denuncio si hay argumentos para ello? Por pena en la mayoría de las ocasiones.

En otras nos encontramos al ámbito familiar donde, seguramente, tendrá al cuñado, primo, hermano o tío fatiga que no quiere ver ni en pintura pero que en determinados actos se lo encuentra y le da la brasa. Sabe que cuando pasen dos horas le va a estar poniendo verde como el campo del Betis pero, de alguna forma, cuando coinciden se calla y lo aguanta. Recuerde que la familia se la impone la vida pero que los amigos los elige usted y que los unos como los otros son elección suya el tenerlos en su vida o sacarlos de ella. ¿Por qué no corta por lo sano? Es otro fenómeno para-anormal que no se logran entender y que, seguramente, aquellos que lo quieren de verdad se lo repiten.

En el ámbito de hobby y temas alternativos es el cainismo puro, lo que no se logra comprender, rencores, tiras y afloja, celos, envidias. Si le critican y su comportamiento cree que es honesto no se debe preocupar pues, al fin y al cabo, ese es el deporte nacional y más cuando es injustificado. Sólo sirve para señalar a pobres diabl@s y mediocres, está por lo alto de eso pero, vaya, que por un hobby tampoco deben amargarle la vida. Un consejo: póngase el abrigo de “Nivea” y pase de ello, que le resbale, pero para los “otros” que se arañarán la cara para arriba.

En el trabajo es peor, siempre uno cae en manos de empresarios desaprensivos, sinvergüenzas, con aire de grandeza y miserables de alma (y de bolsillo), allá donde las apariencias engañan quiere aparentar lo que no es y nunca va a ser. Este también de rodea de palmeros y gente que, en verdad, se cree el personaje que ha creado y que sólo es la fachada de un tipo que no merece la pena. No caiga en sus redes, tras su labia y maneras se esconde un cobarde que siempre tratará de sacarle los higadillos laborales al menor precio si es que le paga. ¿Qué debe hacer? Difícil pregunta pero trabajar por nada es igual que no trabajar, todos tenemos familia no sólo el que se llena los bolsillos a su costa. Denuncia en CMAC y a procurar tener más ojo con el siguiente empresario que lo fiche. ¿Por qué no lo ha hecho antes? Ese es el misterio...

Finalmente nuestros dirigentes, bueno, no habría periódico para rellenar la de fenómenos para-anormales que rodean a estos: subida de la luz, subida de la gasolina, pandemia, desempleo, escándalos financieros, tráfico de influencias pero... ¿Saben? Luego todo va bien y es todo positivo para España y para usted. ¿Nos toman por tontos? La respuesta, pese a quién le pese, es que SI y encima creen que hacen un bien pero, cuidado, el que va a tener una paguita vitalicia es él. ¿Sabe? Vote con sabiduría en las próximas elecciones.

Amén dejo al margen esos amigos, que se creen todo, y que encima le saturan a diario con mensajes del 5G y la pandemia, de las vacunas, del “gran apagón” y que, realmente, esconde el apagón que tiene su cerebro... Se preguntará: ¿Por qué no lo bloqueo y ya está? Pues es el fenómeno para-anormal.

Como comprueba hay muchas cosas anormales pero, desde luego, las del mundo del misterio son las más normales.