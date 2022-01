Festivo en Wall Street. Mercados, qué esperar para hoy

La semana se saldó con una subida para el Ibex del 0,63% hasta los 8.806,60 puntos con lo que en lo que llevamos de año la subida es del 1,06%. Entre los mercados europeos que cerraron la semana en positivo encontramos a Portugal 0,66%, Reino Unido 0,77%, Noruega 1,13% y Grecia 4,73%.

El Banco Central Europeo ha advertido que la inflación caerá este año desde máximos y que cuenta con todas las líneas de actuación sobre la mesa para conseguirlo. Con ello, el organismo da un giro al discurso inicial desde su percepción transitoria.

En Wall Street hoy es festivo día de Martin Luther King con lo que las bolsas permanecerán cerradas. En la semana el Dow Jones bajó un 0,89% hasta los 35.911,81 puntos, el SP500 perdió un 0,30% hasta los 4.662,85 puntos y el Nasdaq un 0,28% hasta los 14.893,75 puntos.

El lenguaje de la FED volvió a hacer que saliera dinero del sector tecnológico y de los valores de crecimiento también llamados Growth en favor del Value, esa es la tendencia general. Dimon, de JP Morgan comentó que puede haber 6 ó 7 subidas de tipos este año en los Estados Unidos debido a que la inflación se ha disparado y el coste de la energía no para de subir. Por otra parte, la temporada de resultados no comenzó bien, JP Morgan perdió un 5% tras su publicación de resultados. Otro factor a tener en cuenta es que entramos en la semana de vencimiento de derivados mensual y aumenta la volatilidad a lo que hay que sumar las tensiones geopolíticas en Ucrania y la expansión del virus.

En los mercados asiáticos el Nikkei perdió en la semana un 1,24% pero hoy ha cerrado con una subida del 0,74% hasta los 28.333,52 puntos. El Hang Seng que saldó la semana con una subida del 3,97% hoy baja un 0,74% hasta los 24.202 puntos. El Banco Popular de China anunció una reducción del tipo de interés hasta el 2,85%, la economía china se está encontrando con dificultades, un sector inmobiliario que se enfría y brotes del COVID a pequeña escala que podrían perjudicar a sus fábricas y cadenas de suministro. La economía creció un 8,1% en 2021 pero se ralentizó en el último trimestre y la tendencia continúa.

El oro cotiza a 1.821,50 dólares la onza y la plata a 23,052 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 83,84 dólares y el Brent a 86,54 dólares mientras el mercado de bonos continúa su escalada, el bono americano a 10 años cotiza al 1,793%, el bono alemán a 10 años a -0,0580% y el bono español a 10 años a 0,651%.

Hoy los futuros europeos vienen mixtos, el Ibex sube a las 08:30h un 0,40%, el DAX pierde un 0,05%, el Eurostoxx sube un 0,02%, el FTSE100 suma un 0,07%, el CAC40 sube un 0,03% y el Italia40 un 0,03%.

Sin referencias de Wall Street, cerrado por festivo, arrancamos la semana con una apertura alcista.

