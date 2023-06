Fin de fiesta de la democracia

Hoy se constituyen los miles de ayuntamientos de España en plena campaña electoral para las elecciones generales, con una enorme pérdida de poder del Partido Socialista Obrero Español en todo el país y, sin embargo, el CIS de Tezanos, o sea, de Sánchez, dándole la victoria a éste en los próximos comicios, aunque todas las demás encuestas digan lo contrario. A esto le llaman “fiesta de la democracia”, cuando no deja de ser corrupción. No que el pueblo decida en las urnas quiénes gobiernan el país, porque en realidad los ciudadanos deciden poco. El pueblo vota y ellos comercian con los votos, dándose el caso, a veces, que coge el bastón de alcalde el candidato menos votado. El más votado puede ser tumbado por dos o tres partidos que se pongan de acuerdo. A esto también le llaman fiesta de la democracia. Incluso que el presidente Sánchez nos haya convocado a las generales en pleno verano, con más de cuarenta grados a la sombra, la mayoría de los españoles en la playa y obligándonos a votar por correo, donde el olor a puchero es más que notable. Dicen que es imposible el pucherazo, pero millones de ciudadanos pensamos que no es descartable, sobre todo después de la compra de votos en algunos pueblos de España. Recuerden que hay que parar a la ultraderecha como sea, según muchos politólogos y partidos llamados “constitucionalistas”, que a veces les importa un pimiento la Constitución. A los políticos se les nota demasiado que lo que de verdad les importa son sus intereses y no el bienestar del pueblo. No es la fiesta de la democracia del pueblo, de los ciudadanos, sino la de ellos, la de quienes se reparten el pastel por encima incluso de lo que los ciudadanos hayan pedido con sus votos. El espectáculo, pues, es bochornoso, un fin de fiesta lamentable en general y con un acoso a determinados partidos que no tiene nada que ver con la democracia, sistema político donde se supone que caben todas las ideologías que acepten la democracia.