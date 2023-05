First Dates o buscar el destino por los atajos

Uno de los programas más divertidos de la televisión se llama First Dates. Ya saben ustedes que en ese espacio televisivo, las personas a las que el amor les dio la espalda intentan reconciliarse con las relaciones de pareja. Allí se encuentran seres de todas las clases posibles: guapos, feos, altos bajos, habladores, muditos, frescos y frescas, siesos y siesas, todos, todas y todes. Y Cupido sobrevolando el espacio y sin puntería. Porque el fracaso es más habitual que los flechazos irremediables.

¿Es posible encontrar pareja de una forma tan forzada? Lo es aunque el porcentaje de éxito es bajísimo. ¿Es posible que encuentres al hombre de tu vida en un programa de televisión? Ya sería tener suerte encontrar al hombre o a la mujer de tu vida (es una cuestión de aritmética; entre siete mil millones de almas encontrar algo así es como encontrar una aguja en un pajar). ¿Es posible resolver esa rareza por la que no gustas a nadie, o esa eterna timidez que te impide sonreír a un hombre o a una mujer, o evitar que se note ese problemilla que tienes con tu machismo o tu empoderamiento que confunde el término con tener un mayordomo en casa?

First Dates es un programa muy entretenido porque te obliga a formular preguntas sin parar. ¿Le gustaría yo a este o a esta? ¿Le encantaría mi forma de enfocar el problema de Dios? ¿Me dejaría besarle? ¿Qué le diría yo a esta o qué no le diría yo a este? Preguntas y más preguntas... Que es lo que no se han hecho los que van al programa. Este programa es un atajo y los atajos suelen ser malos compañeros de viaje, los caminos hay que recorrerlos por completo si se quiere llegar al destino con seguridad.

Me gusta First Dates aunque jamás pisaría ese restaurante simulado en el que se intentan flechazos improbables. Los flechazos son cosas que tienen que ver con el destino y la televisión es una maquinaria que se lleva mal con ese azar que se construye solo. ¿Desde cuándo un grupo de trabajo pudiera dibujar el perfil del amor de tu vida?