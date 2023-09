Flamencos a tiros en la Alameda

La Guerra Civil de 1936 fue dura para los flamencos que se buscaban la vida en la Alameda de Hércules, entre ellos, los dos hermanos de la Niña de los Peines, Arturo y Tomás, también grandes cantaores. Cuando estalló la guerra, Pastora y el Pinto, su marido, cantaban en tierras de Jaén y en vez de regresar a Sevilla, donde corría la sangre por las cunetas, se fueron a Madrid para salvar sus vidas. Pastora lo pasó muy mal porque tenía en la Alameda a su hija Tolita, de solo 12 años, además de a Tomás, que dependía prácticamente de ella. Arturo se casó con la artista Eloísa Albéniz y no tenía problemas, pero también solía cantar en reuniones para sacarse unos duros. Tolita, que así era conocida la hija adoptiva de la Niña de los Peines, me contó en su casa de la calle Peral que a veces salían ella y su tío Tomás a cazar gatos por la Alameda o La Barqueta, algo frecuente en aquellos casi tres años tan difíciles de la historia de España.

Un día apareció por la Alameda un agricultor de un pueblo de Sevilla que había hecho un buen negocio y quería meterse en juerga, una reunión flamenca. Entre los artistas estaba Arturo Pavón Cruz, el hermano mayor de Pastora y Tomás, que era famoso por tener un carácter algo fuerte. Había nacido en el pueblo sevillano de Arahal en 1882 y era un genio del cante, aunque raro para las fiestas. El agricultor los metió en un tabanco y puso bebidas y comida para que no faltara de nada. Pero a la hora de pagarles a los artistas, les dijo que no les pagaba, que ellos se habían hartado de beber y de comer y que encima no iban a cobrar porque también se habían divertido. Según La Libertad, que contó lo ocurrido en la gacetilla (El final de una juerga), Arturo, al que llaman “uno de los tocadores”, cuando era cantaor, discutió con el cacique para que les pagara y como se hacía el duro, sacó un revólver y se lió a tiros, aunque por suetrte no hirió a nadie.

Llamaron a los guardias y Arturo trató de pegarle a uno de los que lo querían detener, acabando todos en La Casilla, que así era como llamaban al cuartelillo de la Alameda. Lo curioso es que el periódico defendió al agricultor, en vez de a los artistas, diciendo que era lógico que si se habían divertido gracias al cateto adinerado, cómo iban a cobrar encima. Es solo una anécdota, pero era algo frecuente en la Alameda, donde en esos años de la guerra se buscaban la vida Arturo, Tomás, Mazaco, Mojama, la Moreno de Jerez, El Gloria o su hermana Luisa la Pompi, que eran grandes artistas. Salían cada noche a buscar cuatro duros para poder poner el puchero o pagar la accesoria y a veces se encontraban con algún hijo de perra que iba de fiesta con sus amantes o putitas. Los hermanos de Pastora Pavón eran genios del cante, pero delicados para las reuniones, con mal carácter. Como la misma Pastora. No les gustaba divertir a los señoritos y como a ellos no les iban las compañías, sino las fiestas privadas, vivían de eso porque tenían que sobrevivir. Pastora llenaba plazas de toros.

Tomás participó una noche en una fiesta que organizó un señorito en La Europa, que se presentó con varias prostitutas. Estaban Mazaco, el Gloria, la Malena y el guitarrista Antonio Moreno, entre otros. Por la mañana, con los artistas esperando en la puerta para cobrar, el sujeto les dijo: “Hoy no vais a cobrar, pero ahí os dejo a las putas para que os hartéis”. Tomás, que vivía con la gitana Reyes Bermúdez Camacho, hija del cantaor Antonio el Baboso, y que no era de esas cosas, se fue para el señorito, le clavó el dedo gordo en la barriga y le preguntó: “Oiga, de las putitas, ¿cuál es su hermana?”. Tenía un carácter agrio, sin ser violento. Juan Talega dijo un día de él que era “de moco pavo”. No admitía bromas y cuando lo llamaban para una fiesta, siempre preguntaba que si había mujeres. Si las había no solía ir, salvo que la fiesta la diera un amigo o un torero de su gusto. Murió pobre en una habitación que su hermano Arturo le dejó para que viviera con Reyes, en la Plaza de la Mata. El 2 de julio de 1952, de cáncer de Pulmón, dejando unas cañas de pescar, unas jaulas llenas de pájaros y una gramola de discos de pizarra, que hoy es mía.