Flamencos en el Parlamento andaluz

¿Hacía falta que la Junta de Andalucía hiciera pública una Declaración Institucional en el Parlamento para reconocer que los gitanos andaluces han sido parte fundamental en la creación, la transmisión y la difusión del arte flamenco? Pienso que no, pero ocurrió ayer. Desde los mismos orígenes se ha reconocido siempre el importantísimo papel de los gitanos andaluces en el arte de nuestra tierra, sin los que no se podría entender esta manifestación artística.

Esto no quiere decir que sea un arte creado por ellos exclusivamente, como se ha repetido hasta la saciedad, y es probable que el acto de ayer sirva precisamente para eso, para que los gitanos acaben de apropiarse de un arte musical y dancístico en cuya creación participaron no solo los calés sino los andaluces en general. Pero ayer fueron excluidos en el Parlamento de Andalucía los intérpretes y creadores no gitanos, desde Frasco el Colorao a Enrique Morente, sin olvidarnos de Silverio, Juan Breva, La Trini, La Parrala, La Cuenca, Chacón, Fosforito el de Cádiz, Paco el Barbero, Vallejo, Marchena, Valderrama, Antonio el Bailarín, Paco de Lucía, Carmen Linares o Manolo Sanlúcar.

¿A estos los van a reconocer también o lo dejarán para cuando vuelva Frascuelo a los ruedos? Estaría bien que ahora los gitanos andaluces reconocieran la importante labor de los gachés o payos en la creación, la transmisión y la difusión de lo que ellos dicen que es suyo porque lo llevan en la sangre y han pasado muchas fatigas. Silverio Franconetti no tiene ni una mísera peña flamenca o calle en Sevilla, de donde era, de la mismísima Alfalfa (1831-1889), y ninguna asociación gitana se ha movido jamás para saldar esa deuda con quien precisamente reconoció antes que nadie el arte de los gitanos dignificándolo en sus cafés cantantes. Digo Silverio y podría decir Manuel Ojeda El Burrero o Antonio Machado y Álvarez, Demófilo. Incluso irme más atrás y exigir justicia para Manuel y Miguel de la Barrera, Félix Moreno, La Campanera, el Maestro Otero o el Maestro Realito.

¿Se van a juntar los gitanos para ponerle un monumento a Silverio, como los gachés hicieron para ponérselo a la Niña de los Peines? Por cierto, y como estamos tratando sobre reconocimientos, era la primera vez que se le erigía un monumento a un artista flamenco y era una cantaora gitana. En vida, además, en 1968. Luego vinieron dos más, uno a Caracol y otro a Antonio Mairena, gitanos también. ¿Para cuándo el de Manuel Vallejo, que fue Llave de Oro del Cante (1926), y una de las mejores voces del cante de todos los tiempos? Un gran defensor de los gitanos, por cierto. Creo, sinceramente, que el acto de ayer no hacía ninguna falta porque los gitanos están muy reconocidos en todo el mundo como creadores e intérpretes del arte flamenco, o de una parte de él. Si se trataba de agradecerles el papel que han jugado y juegan, estupendo. Pero me temo que hay algo más detrás de ese acto institucional de ayer. En cualquier caso, nuestra más sincera felicitación al pueblo gitano-andaluz.