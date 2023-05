Flamencos influyentes

Un conocido diario digital ha publicado la lista de los veinticinco músicos españoles más influyentes del momento y sólo aparece un músico flamenco, el toledano Israel Fernández, que no deja de ser un copista, por muy bonito que cante. Doy poca credibilidad a este tipo de listas, porque a veces mandan las casas de discos, pero son una prueba de cómo está el flamenco en general desde hace algún tiempo. No hace muchos días leí algo en Facebook sobre lo “dañina” que fue la etapa de la Ópera Flamenca (1925-1955), en lo que no estoy nada de acuerdo. ¿Qué me dicen de ésta, preñada de imitadores y en la que se llama “genio” a cualquiera y “maestro” a quien más bien está necesitado de aprender?

Parte de lo mejor que se grabó jamás en discos se hizo en la Ópera Flamenca. ¿Qué se está grabando hoy, en general? Quitas la labor de sellos modestos como, por citar sólo uno, La Droguería Music, y dan ganas de llorar. ¿Cómo puede ser, según esta lista, el cantaor toledano el músico flamenco más influyente del momento estando ahí El Pele, Mayte Martín, Vicente Amigo, Tomatito o Antonio Rey? En la Ópera Flamenca mandaron los mejores, con todo lo que se diga. ¿O no lo fueron Chacón, Manuel Torres, la Niña de los Peines, Manuel Vallejo, Marchena, Valderrama, Ramón Montoya, Niño Ricardo o Sabicas? Miren los carteles y verán quiénes eran los protagonistas. Todos tenían su sello y llevaron a cientos de miles de personas a las plazas de toros, cines y teatros.

En aquella etapa tan denostada nació la producción flamenca, algo de lo que se ha escrito poco. Hoy estamos aún con los chiringuitos al lado de los escenarios, aunque haya un buen nivel de producción en festivales como la Bienal de Sevilla o el Festival de Jerez. Y ante este panorama tan desolador, ¿qué hacen la crítica y los medios en general? Salvo excepciones, nada. La televisión detesta esta música, las emisoras de radio sólo muestran sus complejos y los diarios, algunos, sólo saben vender humo con artistas que no han creado ni unas sevillanas rocieras. ¿Vamos a seguir insultando a la Ópera Flamenca o vamos a coger el toro por los cuernos?