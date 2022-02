Formas con piel de fondo...

Efectivamente. El título del presente artículo alude a un disfraz y, como todo artificio, su finalidad es «disimular la identidad», distraer la atención de lo original para centrarla en la copia con el propósito de pasar desapercibido ¿para? (si se respondiera a esa pregunta, caería la máscara y «el disfraz» ya perdería su gracia, así que, de momento, no lo desvelaremos).

Seguramente te suene más familiar el dicho «lobos con piel de cordero» que alude a una apariencia de inocencia que nos invita a acercarnos a ella para, cuando estamos a su alcance, dejar caer la careta y mostrarnos toda su ferocidad... ¿En una palabra? Engaño, ¿en varias? ardid, triquiñuela, jugada, falta de honestidad... No importa lo valioso que sea el fin pues si hay que recurrir a medios viles, esa vileza termina por apoderarse de la forma de actuar de la persona y, ¡ojo! que los comportamientos crean hábitos; el hábito, carácter y, como decía Heráclito: «El carácter es el destino».

¿Quién es quién?

Pues bien, al igual que hay «lobos con piel de cordero», observo que hay «formas con pieles de fondo»... Para entender el engaño, es necesario que sepamos en primer lugar quien es quien. El fondo es el propósito, la razón, la motivación, tu proyecto, ¡aquello que te llena de pasión!; el fondo es la esencia, la autenticidad, ¡ese porqué que te da alas y te mueve a actuar! El fondo es nuestro «líder mental».

La forma es el canal que elegimos para dar a conocer nuestro fondo. Esa «forma» puede materializarse en un medio de comunicación, una determinada forma de vestir, un uso concreto de las redes sociales, un tipo singular de amistades...

El reino de las formas...

Si me preguntas a mí, te diré que ambos tienen su importancia (teniendo mayor peso específico el fondo), aunque también es cierto que una mala forma puede dar al traste con un buen fondo...

Las formas suelen ser más volubles mientras que el fondo (el auténtico, no el «doble») es amigo de la estabilidad, y claro... A veces da la sensación de que, en la «sociedad de la inmediatez», para ir «a la moda» (física, mental y emocional) hay que huir de todo lo que suene a estabilidad (como bien muestran las «relaciones express» o la comida rápida), pero la estabilidad mental y emocional de una persona me parecen «conditio sine quae non» para poder vivir una vida plena y aportar valor a la sociedad... ¡Aquí es donde entran «las formas con piel de fondo»!

Estos días he descubierto en Netflix la serie «¿Quién es Anna?» (basada en hechos reales) en la que se relata el ascenso y caída de Anna Delvey, una supuesta heredera alemana que «le toma el pelo» a la élite neoyorkina (estafándole algo más de 275.000$ a amigos y empresarios) y estuvo «peligrosamente cerca» de conseguir millones para la creación de lo que denominaba la «FAD» (Fundación Anna Delvey) una especie de club privado de élite para continuar reuniéndose con lo más VIP de Manhattan.

La serie presenta a una Anna obsesa de la moda y totalmente adicta al lujo: se alojaba siempre en los mejores hoteles, vacaciones en yates, viajes en jets privados, fiestas interminables... Y claro, siempre se las «ingeniaba» para que pagara otro bajo la excusa de que «aún no podía tocar su fondo fiduciario».

Anna era una «forma con piel de fondo» y ¿cuál era esa forma? me refiero a aquello que a ella verdaderamente le interesaba... Dos palabras: la fama, el porqué de la misma le resultaba bastante irrelevante (de hecho, Anna se hizo famosa cuando ya estaba en la cárcel y una conocida periodista contó su historia). En serio, ¿no te da miedo pensarlo? el hecho de que haya personas cuya finalidad en la vida sea «ser famosa» sin importar el porqué... A mí sí que me asusta...

Mala amante...

Bien claro lo deja la cantante Rosalía en su canción, La fama:

«Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad

Es demasia'o traicionera, y como ella viene, se te va

Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré

Si quiere’ duerme con ella, pero nunca la vayas a casar».

El videoclip de esta canción termina con la personificación de la fama dando a entender que va a besar a un hombre y, cuando está lo suficientemente cerca, lo apuñala...

Rosalía nos describe con acierto a esa «mala amante« que es la fama. Claro queda que la fama, de por sí, no es un fondo sino una forma voluble; la buena o mala fama de una persona es consecuencia de sus actos pero no al revés, esto es, tu comportamiento no debe ser esclavo de la fama (recuerda el caso de Anna). Tenlo presente, antes de que el puñal cale hondo, piensa que hay «formas con piel de fondo».