Fosas comunes en Bucha y en la tapia del cementerio

Bucha es una localidad situada al noroeste de Kyiv y se acaba de convertir en el paradigma del horror de la guerra. Allí, una vez que el ejército ruso se ha retirado, se han encontrado cientos de civiles asesinados. Maniatados, tiroteados en la nuca, con señales de tortura, abandonados en las calles. Es, sin duda, una de las peores matanzas que un ejército ha cometido desde la II Guerra Mundial.

Sorprende mucho que en Moscú hayan permitido esto ya que las informaciones van en contra de la imagen de Putin (destrozada e irrecuperable), de la imagen de la propia nación rusa. Cabe pensar que estas acciones odiosas, injustificables y que son, claramente, crímenes de guerra, son producto del desastre que se vive en el seno del ejército ruso. Los soldados, según los testimonios de los supervivientes de Bucha y de las crónicas de los reporteros de guerra, se ven desorientados, sin un líder militar claro y borrachos, siempre borrachos. La violación, el asesinato y cualquier tipo de saqueo, están instalados en el campo de batalla y su periferia. De hecho, en este momento, en territorio bielorruso, existe un mercado al aire libre en el que se pueden comprar objetos robados en Ucrania. No se puede ser más mezquino, más salvaje y más inhumano.

Todas las personas con un mínimo de sensibilidad sienten asco y rechazo absoluto ante la guerra. Ante imágenes como las que llegan desde Ucrania se llega a sentir una repulsa inmensa que, no sé si de forma justa o injusta, llega a todo el pueblo ruso y, por supuesto, a Putin. Y es que el silencio de la inmensa mayoría de rusos ante el genocidio, el crimen y la violencia desmesurada que se despliega en Ucrania no deja de ser cómplice. Lamento mucho decir esto, pero me recuerda al silencio de los alemanes ante el Holocausto judío. Y lamento, mucho más, la estupefacción que generan las fosas comunes de Bucha entre los españoles cuando tenemos docenas en las cunetas españolas.

Seguimos siendo tibios en Europa respecto a este conflicto, un conflicto que es el resultado de mirar a otro lado desde que Putin se hizo con Crimea. Y el resultado ya es un desbarajuste que era impensable hasta hace 40 días. Seguimos viendo la guerra con cierta preocupación aunque parece que estamos viendo una película y poco más. Y eso también representa una actitud cómplice. Lo digo por si alguien se intenta lavar la conciencia echando todas las culpas a Putin. Algo, por poco que sea, nos cae encima.