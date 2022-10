Fosforito, al pie del cañón

El pasado día 3 de agosto, el maestro Antonio Fernández Díaz, Fosforito, cumplió 90 años. Estos días lo he vuelto a ver al pie del cañón, en el tajo, asumiendo la presidencia de XXIX Congreso Internacional de Málaga. Es un caso jamás visto en la historia del flamenco y ojalá cumpla los cien años en el tajo, porque el día que se nos valla, se acabó lo que se daba. Nunca una Llave de Oro del cante estuvo mejor dada que la suya, aunque, evidentemente, hay quienes no comparten esta opinión. Incluso artistas.

Todas las llaves menos la suya, que fue consensuada, se dieron de manera caprichosa, a dedo, por amigos o admiradores, por intereses comerciales o ideológicos –ideología cantaora, claro–, y levantaron polémica. Al cantaor de Puente Genil (Córdoba), se la dieron en 2005, retirado ya del cante, porque era el gran maestro del momento y el más largo de los nacidos en el siglo XX. No solo cantando, sino sabiendo. Muy pocos cantaores han sabido tanto de cante como don Antonio, cantaor desde niño, de posguerra, que tuvo que echarse a las calles y a las tabernas andaluzas para ganarse el pan con el cante.

No solo es un maestro del cante jondo, sino uno de los mejores letristas de la historia y un gran guitarrista de acompañamiento. Le interesa la investigación y se ha dedicado también a esta labor en la medida de sus posibilidades. No hay congreso donde no esté, lo que significa que no solo ha utilizado el cante para ganar dinero, sino también para aprender y, evidentemente, para enseñar. Solo enseñan los que saben y el pontanés es de los que más conocimientos tienen del todo el cante. Personalmente he conocido a tres grandes de los más grandes conocedores del cante: Juan Valderrama, Antonio Mairena y Fosforito. Por eso tiene un lugar de privilegio en la historia del flamenco. Fosforito, además, se ha caracterizado siempre por ser un cantaor honrado y decente, entregado a su profesión y al arte, y no tendencioso.

No es un cantaor gitano, como Mairena, pero adora esa escuela y las respeta todas. Lo he escuchado hablar muy bien de Chacón y también de Mairena, de quien fue íntimo amigo. Siempre ha creído, y comparto su opinión, que dignificar el cante flamenco pasa por el respeto a las distintas escuelas y tendencias. Quizá sea este el motivo por el que los jóvenes admiran al maestro cordobés: porque no les vende la moto de la pureza o la razón incorpórea. O sea, porque no los manipula en su favor. Que a sus 90 años siga al pie del cañón, en forma, en los congresos, las peñas, los festivales o los teatros, aunque ya no cante profesionalmente, es una gran lección flamenca. La de un cantaor irrepetible. Que Dios lo proteja.