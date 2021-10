Fracaso de Sevilla y éxito del Gran Poder

Memoria histórica de un fracaso institucional y social. Parroquias como la de la barriada de La Candelaria celebran la actitud fraterna de la Hermandad del Gran Poder, que ha trasladado incluso a su venerado cristo para iluminar a ojos de la opinión pública la gravedad del calvario socioeconómico que desde hace décadas se sufre en esa zona de Sevilla. Esa parroquia, y otras de las barriadas erigidas antes o después de la Riada del Tamarguillo, hace medio siglo servían de refugio a quienes se movían por Sevilla durante la dictadura franquista abogando por la libertad y por la justicia social. Hoy en día, los supervivientes de aquellos arriesgados afanes en pos de una Andalucía digna y próspera, se avergüenzan del desastroso balance en educación, salud, renta, empleo y seguridad que retrata en el mapa español a barriadas como Los Pajaritos. Donde las pocas familias que no se han marchado añoran tiempos de estrecheces y dificultades que son problemas irrisorios en comparación con soportar la ofensiva del narcotráfico para convertir la zona en un gueto demoledor donde parapetar su macabro negocio.

Andalucía, y Sevilla como capital de la autonomía, se dotaron de instituciones democráticas para dejar de ser la gran cantera de la precariedad. Pregunte a la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, de la que forma parte el Polígono Sur, y a la Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate, que da la cara en Los Pajaritos y La Candelaria, cuántos incumplimientos acumulan los sucesivos gobiernos andaluces y las sucesivas corporaciones municipales de Sevilla. Pida que le informen sobre qué ha hecho el Parlamento de Andalucía. Y qué han hecho los partidos políticos. Y las patronales empresariales. Y los sindicatos. Y las universidades. Y los medios de comunicación. Y los colegios profesionales. Y tantos estamentos que cultivan el postureo. Qué gran procesión puede organizarse con el censo de quienes han procurado estar al margen de los marginados. Qué habilidad para llenar sus agendas con otros compromisos más cómodos, y así eludir un problemón prioritario y cronificado. Para que se coman el marrón las entidades solidarias más inasequibles al desaliento de verse muchas veces limitadas a la función de la ayuda auxiliadora, que está muy lejos del verdadero objetivo: normalizar la igualdad de oportunidades respecto a las condiciones de vida que tiene la mayoría de la población en Sevilla.

El común de las hermandades cofrades tiene su centro de actuación en templos y casas del casco antiguo, donde hoy en día solo reside el 7% de los sevillanos, y donde la actividad más intensa consiste en transformar inmuebles en hoteles o apartamentos turísticos. Sin duda, es un precedente que rompe moldes y marcará tendencia la decisión del Gran Poder para inducir a sus hermanos a relacionarse durante un mes con los parroquianos de la Sevilla densa y confinada a depender del prójimo. Bienvenidas todas las convivencias que establezcan vínculos de sociabilidad y cooperación entre personas de diversos ámbitos y orígenes. Porque en Sevilla hay demasiadas barreras mentales que frenan su desarrollo como sociedad abierta. Pero no perdamos de vista un factor esencial: Ante la persistente aparición, año tras año, en los informes del Instituto Nacional de Estadística, de 7 áreas urbanas de Sevilla entre las 15 más pobres en ciudades españolas, quien ha activado una movilización especial no es una administración pública ni un partido político, sino una hermandad cofrade, que, obviamente, no tiene en su mano planificar, decretar y ejecutar las transformaciones de envergadura que requiere la crisis persistente de estos barrios.

El fracaso de todas las instituciones y de todos los partidos políticos es rotundo. A ver cómo explican en Bruselas y en Estrasburgo, ante la Comisión y ante el Parlamento europeos, que la acción con ribetes de acontecimiento esperanzador era la procesión de un cristo con la cruz a cuestas.