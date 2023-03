¿Fui víctima del bullyng?

Fui víctima de bullyng en el colegio, pero nunca lo supe. Supongo que somos cientos de miles de españoles los que padecimos esta barbarie de la infancia. Prefiero llamarlo lo que es en realidad, acoso escolar, en vez de bullyng. Nunca le di apenas importancia al acoso de mis amigos, porque eran de verdad amigos. ¡Cómo iban a querer hacerme daño! Pensaba que eran solo bromas entre niños, aunque algunas eran muy crueles, rozando incluso la deshonra. Lo curioso es que casi sesenta años después, creo que solo fueron sueños o malas pesadillas, que no fue algo real. El cerebro suele ser nuestro mejor aliado para que no almacenemos en la memoria sucesos que nos pueden hacer daño en el futuro.

Una de las bromas clásicas de los niños de aquellos años era bajarles los pantalones a un criatura, mearse en sus partes y luego echarles puñados de tierra. Llegabas sucio a casa y encima te daban una soba. Pero esto sería una pesadilla, con toda seguridad, porque no creo que algo así se le pudiera hacer a un amigo del alma. Ser extremadamente gordito, canijo, bizco, zambo o patuleco eran defectos que te convertían en una víctima digamos idónea para el acoso escolar. Los motes, por ejemplo, se ponían en función de cómo eras físicamente. Recuerdo motes de mi niñez como el Pato, la Rata, el Cojo, el Cegato o la Tonta. Ni siquiera recuerdo si eran de Palomares, Coria del Río o Arahal.

A lo mejor, repito, lo soñé todo y estos días la memoria me está jugando una mala pasada por la noticia de niños que llegan a suicidarse por el acoso escolar, y no me extraña nada. En España, sí, sin ir más lejos. ¡Una niña, joder, y un adolescente autista! ¿Es verdad esto o es otro mal sueño? Como soy ya algo mayor, a lo mejor alguna venilla de la cabeza se me ha roto, y desvarío. ¿No hemos mejorado desde los años sesenta? Entonces, sin televisor, sin buenos campos de fútbol, sin cine o sin ordenador los niños teníamos tiempo más que sobrado para inventar juegos e inhumanas travesuras.

Un juego de aquellos años en Palomares era pegar un billete falso en el alquitrán de la carretera para reírnos cuando lo rompiera intentando despegarlo. O dejar una cartera en una esquina, en el suelo, para engañar a los transeúntes. Y como a pesar de eso nos aburríamos, los más lanzados le hacían un gazpacho a algún infeliz. Aquello tan cruel de mearse en sus partes y echarles luego puñados de arena. El acoso escolar en España es un asunto inexplicable en nuestros días, con tanto dinero invertido en culturizarnos en las últimas décadas. Que un niño tome la decisión de quitarse la vida para evitar el calvario del acoso, es para que se nos caiga a todos la cara de vergüenza. Y esto está pasando, no es una maldita jugarreta de la cabeza. En nuestro país, sí, donde ya da miedo poner la radio.