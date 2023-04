García-Gallardo y el negacionismo populista

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, ha dado una charla a alumnos de la ESO. Nada del otro mundo ni no nos fijamos en que les ha dicho, entre otras cosas, esto:

“Algunas de las cosas que en mi edad, en mi época, no nos preguntamos es si la segunda República en España era un régimen plenamente democrático o no; no nos preguntamos, en su momento, cuál era la religión más perseguida en el mundo; no nos preguntamos, y yo os invito a hacerlo, si la leyenda negra que hay sobre la conquista española de América es cierta o no; no nos preguntamos, y es un tema ahora muy de moda, si el CO2 es o no un gas contaminante, se me ocurren estas a título de ejemplo”.

Llama la atención que este político suelte estas ideas sin filtro alguno a muchachos de entre 15 y 17 años, y llama la atención porque Vox es el partido que ha defendido de forma casi visceral que los padres puedan decidir sobre el currículo de sus hijos en la escuela y el veto parental para evitar que los profesores puedan imponer ideologías de cualquier tipo. Y llama la atención que llame a la reflexión sobre asuntos que el señor García-Gallardo presenta como dudosos demostrando su desconocimiento y una falta de cultura entre peligrosa y grotesca. Llama la atención casi todo y no precisamente por su brillantez.

Tal vez el señor García-Gallardo no sabe que el exceso de CO2 es causa de muerte; química elemental. Tal vez este político no sabe que la Segunda República era el resultado de un proceso democrático civil con el que acabaron unos militares rebeldes con Francisco Franco a la cabeza. Igual el señor García-Gallardo no sabe de qué iban las cruzadas cristianas y que, actualmente, los delitos de odio a causa de las creencias religiosas son múltiples y no afectan solo a los cristianos; seguramente cree que las únicas religiones son las monoteístas o algo así. Por cierto ¿en España se persigue a los cristianos? Yo ya no sé... Sobre la leyenda negra que soporta la conquista española de América, lo mejor que se puede decir a García-Gallardo es que lea un poquito y que saque sus propias conclusiones porque en procesos de esa envergadura las luces y las sombras son una constante. Se han publicado miles de páginas en las que se presentan de forma rigurosa hechos y consecuencias en ambos sentidos.

Este hombre es una constante fuente de disparates y de simpleza. García-Gallardo es el paradigma del político que no es capaz de medir sus limitaciones y se atreve a soltar esas ideas convertidas en mantras que, repetidos, podrían convertirse en verdades. Cosas muy del populismo y de la política de bisutería. Y, desde luego, algunos se frotan las manos cada día que aparecen sus declaraciones en prensa puesto que representan un retroceso en los posibles resultados electorales de Vox.

Este es el nivel de la política española. Porque nadie debe creer que esto es cosa de García-Gallardo o de Vox; es cosa de una clase política con unas limitaciones que dan miedo.