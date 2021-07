Garzón, carne donde morder

Vivimos en un país tan hecho a la bronca política, que si un político aconseja, por ejemplo, que deberíamos comer tres o cuatro veces menos carne de la que comemos, no nos interesa fijarnos en que eso mismo es lo que recomiendan las autoridades sanitarias y científicas a nivel planetario, sino en que lo ha dicho el político que no es de mi cuerda y, por lo tanto, contra su campaña hay que inventar otra contracampaña no para rebatir sus argumentos, sino para cargárnoslo a él. Y así todo.

La infoxicación con la que los medios y las redes nos tienen oprimidos han acostumbrado a este país (y supongo que no es el único) a un análisis de medio segundo de cualquier propuesta o consideración pública que surja. Trasciende antes el meme que la reflexión, antes el chiste tonto que la conversación sosegada, la gracieta burda que el diálogo fructífero.

Lo de Garzón con la carne ha sido lo último, pero da igual. Es un ejemplo paradigmático de lo que quiero señalar. Lo que pasa es que aquí concurre la inoportunidad de un político que ha sido víctima de sus inoportunidades y su falta de mano izquierda para manejar los tiempos políticos, hasta el punto de que ilusionó a una parte importantísima de la sociedad española antes de que Pablo Iglesias lo aniquilara en tiempo récord. Ahora es un ministro que a la gente se le antoja inútil.

¿A quién se le ocurre proponer una medida saludable en plena pandemia, con la hostelería echando chispas por las amenazas de un nuevo cierre y el sector de la alimentación machacado por enésima vez? Da igual que la consideración del ministro haya sido sobre nuestro modo de vida en general y no refiriéndose a la hostelería ni mucho menos. Da igual que tenga más razón que un santo. Da igual que cuando ese mismo consejo venga de fuera o de uno esos influencers de la red que tanto saben, los mismos que lo critican obedecerán con desmedida obsesión. Da todo igual, porque aquí de lo que se trata es de que Garzón ha ofrecido carne donde morder. Esa es su torpeza. Y su torpeza tiene mucho que ver con nuestra miopía.