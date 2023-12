GHVIP: Laura y la traición; luitingo y su guitarra; Jessica a la calle

No sabría decir si el Reino Unido ha decidido declarar la guerra a España o algo parecido; no sabría decir si nos quieren volver locos metiendo mano a nuestras cosas, pero el tema está que arde. Marks & Spencer ha puesto a la venta unas ‘croquetas de paella de chorizo’ que dan un poquito de asco y resultan intolerables para cualquier español que sepa de qué va la cocina cañí. Por si era poco, en ese supermercado lo venden como si fuera lo más de lo más en cocina moderna y dicen ofrecer unas cosas cuadradas ‘hechas a mano en España con arroz de paella, chorizo ahumado, azafrán y bechamel cremosa’. Mentira, por supuesto. Y no hace falta especular puesto que ellos mismos, al definir el producto por completo, dicen que esta bazofia está compuesta por ‘seis croquetas rellenas de arroz, pimientos rojos y verdes, salchicha de cerdo (chorizo) y una salsa de tomate con base de leche, todo empanado con pan rallado’. Una guarrería de cuidado. Pues bien, si alguien, tras conocer esto, cree que nada en España puede generar más rechazo y mal rollo, está muy equivocado porque en la casa de GHVIP están ocurriendo cosas.

A Luitingo le han dado una guitarra y se ha puesto a cantar. Es obvio que se trata de una contestación más que contundente a la afrenta que hemos sufrido con las dichosas croquetas de paella con chorizo y pimientos y no sé qué más. Querían guerra y nosotros les mandamos un arma de destrucción masiva vía Internet. Y si mañana por la noche es Jessica la que deja la casa de GHVIP van a saber lo que es bueno. Lágrimas y guitarra al mismo tiempo puede ser definitivo, demoledor.

Laura Bozzo está preparando para la traición de alto nivel a un grupo de personas dispuestas a cualquier cosa. Supongo que el Gobierno de España reclutará a todos los que quedan dentro de la casa para formar un comando de élite que se dedique a no cumplir con las promesas, a traicionar sin pudor o a montar un numerito en cualquier momento improbable. Laura Bozzo está destrozando su concurso para poder acudir a terminar con los insultos culinarios de tan baja estofa.

Albert Infante está preparando, como disimulando, un ataque total al mismísimo corazón de la flema británica. Una noche con este sujeto suelto por Piccadilly Circus acabaría con las tradiciones de un pueblo que se ha atrevido a mezclar paella, chorizo y croquetas. Si quieren acabar con tradiciones van a tener que fajarse con este mamarracho. Adiós flema, hola risa descontrolada, hola humor barriobajero.

En fin, son sólo tres patas de un plan maestro infalible y me han pedido que no desvele más de la cuenta. Mañana por la noche, veremos a Jessica en la calle, a Luitingo llorando, a Laura Bozzo arrimada al Team Naranja al comprobar que es el equipo ganador y a Albert Infante dando voces con el culo al aire. Y después ya nos ponemos con la invasión y eso.