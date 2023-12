GHVIP: ¿Luitingo o Albert? Uno de los dos a la calle

Semifinal en GHVIP. Y mañana gran final. Hoy se queda uno fuera y ese uno va a ser...

Luitingo, Mr. Carpet, el cantante sin voz. Podría ser Albert aunque no hay concurso sin sorpresa y, creo yo, esta noche llega la primera.

Laura y Naomi están a salvo. Que todos sus fans estén tranquilos.

He estado haciendo números y el resultado es contrario a los intereses de Jessica y Luitingo. Y, como tenía la calculadora encendida, ya he calculado el C. I. que suman entre todos los concursantes que quedan en la casa. El Cociente Intelectual colectivo es modesto. El que más aporta es el arqueólogo (Albert, 90) y el que menos Mr. Carpet. Total: 95 (entre todos). Un clásico en programas como este GHVIP.

Por otra parte, he realizado una estimación de los insultos escuchados. 839.789.344. Y de los lamentos. 1.234.345.987. Y de las frases profundad e inteligentes. 0.

GHVIP es un formato agotado que no puede dar más de sí. Imposible porque los concursantes son famosetes de medio pelo. Un cantante que no es cantante (Luitingo). Una cantante ya anciana (Karina). Una mujer que cree que hacer televisión y dar espectáculo es gritar e insultar (Laura). Una macarra que dice ser una killer y que no es más que una grosera (Naomi). Una periodista que no sabe qué hacer para seguir en pantalla (Carmen). Una modelo de tallas grandes que parece estar sola en el mundo (Susana). Un muchacho con terribles problemas para relacionarse que se ha convertido en el pagafantas de España (Zeus). Un argentino con dentadura postiza que está como una cabra y que no conoce nadie (Alex). Y así todos y cada uno de ellos.

Luitingo expulsado es el sueño de muchos. Pero luitinguers y jessiquers son muchos y están movilizados. Ya veremos. Si se queda Albert vamos a vivir una noche de locos.