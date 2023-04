Ginés, su machismo y el lince ibérico

Pues nada, que dice Ginés (el sujeto que se ha hecho famoso por comer bocadillos enormes y por jugársela a su mujer) que las mujeres españolas están, ahora, ‘más protegidas que el lince ibérico’ y que, si no fuera por esa razón, Adara Molinero le iba a escuchar. Esto lo dice con aire chulesco y su interlocutor es el tal Diego que no hace ni un gesto de rechazo, que no le dice ni pío a Ginés (tampoco quiso decir nada en el capítulo protagonizado por Yaiza y Asraf demostrando que fue cooperador necesario y un cobarde de tomo y lomo).

Ginés demuestra la persona que es diciendo eso y de ese modo. Sólo le faltó añadir que las feminazis gobiernan España, que es injusto que las mujeres ya no puedan recibir un palizón sin que se te caiga el pelo y que a eso no hay derecho o algo parecido. El machismo que rezuma este tipo es insoportable y ya se veía venir al comprobar el trato que dispensó a su mujer hace unos días. ¿Cómo se puede pedir perdón y echarse en los brazos de otra mujer en menos de 24 horas?

Esta edición de Supervivientes se está caracterizando por acumular a los seres más repugnantes de los realities de los últimos años. Mentirosos, machistas, violentos, amenazadores, egoístas, salvajes, acosadores... Y todos los espectadores deseamos que la dirección del programa tome medidas, sin sacar provecho antes en forma de audiencia, de actitudes infames e injustificables.