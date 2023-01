Gloria Camila dice que Kiko H. se inventó un cáncer de páncreas

Si hubiera que confeccionar un ranking de personajes televisivos atendiendo a su nivel de maldad, al retorcimiento de su pensamiento, a su disposición absoluta para hacer daño a otras personas o a su capacidad para perder la dignidad sin problema alguno, el trabajo sería mucho y el número de candidatos nutrida a más no poder.

Hoy, la cosa se ha teñido de violencia verbal y moral. No parece que todos estos mequetrefes tengan fin.

Gloria Camila, la hija de José Ortega Cano, ha publicado en su cuenta de Instagram que una información facilitada por Kiko Hernández en el programa Sálvame es falsa. Parece ser que Kiko Hernández decía que Ortega Cano iba a quedarse con un bar de su pueblo y que iba a inaugurarlo en breve. La cosa sería irrelevante si no fuera porque Gloria Camila terminaba su mensaje haciendo referencia a la invención, por parte de Kiko Hernández, de un cáncer de páncreas. Parece ser que este hombre anunció un cáncer de esas características hace unos años para volver a televisión y que podría no ser verdad.

A mí me da igual si el cáncer existió o no, si Ortega Cano va a inaugurar un bar o si Gloria Camila se casa con el frutero del barrio, pero llegar a este nivel de insultos, de acusaciones y de ataques sin piedad me parece indigno. Si Kiko Hernández inventó una enfermedad tan letal sería el colmo de los colmos en estupidez. Si es ella la que miente sería una muestra de maldad absoluta.

Y así todas las tardes. Y así años y años. El grado de mezquidad da miedo. Una pena.