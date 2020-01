Gobiernos y ayuntamientos colaborativos

En esta España de la polarización a granel donde la democracia forma parte de nuestro ropero como prenda de rebajas y ahora se regatea a precio de saldo, es doblemente noticioso y positivo un protocolo que debería ser tan frecuente como las señales horarias de un boletín de radio. El Gobierno andaluz y los ayuntamientos de Sevilla y Málaga han firmado un acuerdo con el Real Automóvil Club de España (RACE) para organizar desde 2021 una convención mundial sobre movilidad sostenible, con carácter anual y alternándose su celebración en las dos ciudades. Acontece en la misma semana del inmaduro postureo protagonizado igual de mal por la alcaldesa de Barcelona y por la presidenta de la Comunidad de Madrid en relación al Mobile World Congress, la feria empresarial más importante del mundo. Cuyo emplazamiento y desarrollo no depende de autoridades tan pintorescas.

Andalucía necesita acrecentar muchísimo la materialización de acuerdos de cooperación dentro de su territorio. La costumbre ha consistido en buscar y concurrir por separado para alianzas y proyectos de todo tipo, intentando 'enamorar' a los de fuera y sin tener en cuenta a los vecinos de tu pueblo, de tu ciudad, de tu provincia o de otras. Para las administraciones públicas, la colaboración y la coordinación no son asignaturas optativas, sino funciones obligatorias. Así se echaba en falta desde tiempo inmemorial y antes de integrarnos en la quinta dimensión de reparto de competencias, las de la Unión Europea. Ahora estamos en una época donde los nuevos paradigmas de la sociedad colaborativa, compartiendo espacios de trabajo, vehículos y viviendas con áreas comunes, evidencian aún más que los gobernantes no pueden no ser colaborativos.

La movilidad sostenible es una de las principales encrucijadas de presente y futuro. Transición ecológica, industrial, laboral, legal, intergeneracional, urbana, rural,... Perspectiva que aplicar en cualquier vertiente: inversiones, cohesión social, educación, salud, eficiencia, precariedad... Y los gabinetes del consejero Bendodo y de los alcaldes Espadas y De la Torre, para vertebrar bien la convención que quieren inaugurar en 2021, han de ensanchar su espíritu de cooperación a la colaboración público-privada teniendo en cuenta a los nodos de innovación y emprendimiento que llevan años abriendo camino a la movilidad sostenible desde Andalucía. Como el Hub de Movilidad Conectada, creado desde Sevilla, que coordina a empresas y expertos dentro y fuera de España. Y como Alhambra Venture, que, desde Granada, se ha consolidado como la iniciativa más resolutiva para el maridaje en Andalucía entre 'startups' e inversores. El sur también existe.