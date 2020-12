Golpe de Estado contra la ilusión

Tanto a la derecha como a la izquierda les encantaría gobernar sin oposición y hacen lo posible por demonizarla con todos los medios a su alcance. Ninguno acepta una derrota en las urnas, y mucho menos si es por la mínima, como la de Sánchez sobre Casado en las últimas elecciones generales. Lo ideal sería que el partido que ganara las elecciones pudiera gobernar con la ayuda de todos los demás sin necesidad de verse obligado a pactos contra natura, como los que tuvo que hacer Sánchez para ser presidente, y que hubiera una oposición constructiva y no marrullera, como la que suele haber cuando gobiernan tanto la izquierda como la derecha. Los ciudadanos estamos cansados de las guerras de la clase política española y ayer, con motivo del Día de la Constitución, se lucieron sobremanera. Alguien dijo que la política es un juego sucio de compadres, y no se equivocó. Ayer hubo banderas nazis y cantos franquistas en el acto de Abascal en Barcelona y cuesta entender que pase esto en un país como España, con lo que fue el franquismo. Dicen desde Vox que eso sería cosa del Gobierno social comunista y hay quienes se espantan con estas cosas. Yo no porque lo viví cuando después de muerto Franco iba a manifestaciones en las que se infiltraban militantes de otros partidos contrarios a los que las convocaban, para abortarlas. Agredían, insultaban y hasta partían escaparates y quemaban coches para que llegara la policía dando porrazos y se acabara la fiesta. Era siempre la estrategia de Fuerza Nueva, por poner un ejemplo. Que pase hoy, pues, no me extraña nada. Pero al margen de esto de ayer, es inexplicable el discurso de Vox, un partido al que incluso he llegado a defender ante el acoso de la izquierda más radical y los medios afines, porque es una formación tan legal como otra cualquiera de las que tienen representación en el Congreso. ¿O es más legal EHBildu, que Vox? Pero lo cierto es que si Abascal no es capaz de controlar el partido y alejarse de la ultraderecha franquista, y no lo está haciendo, y Casado parece que no acaba de entender que una derecha acomplejada no va a ninguna parte, Sánchez gobernará muchos años más. Y con él Pablo Iglesias, que ya estamos viendo a dónde nos quiere llevar. Entre todos, la izquierda, el centro y la derecha nos han quitado la ilusión. Ahora que tanto se habla de golpismo, esto es un claro Golpe de Estado de todos los partidos contra la ilusión de los ciudadanos. En democracia no hay que eliminar al contrario con malas o buenas artes, sino entenderse con él. Esa es la esencia de la democracia y no el juego sucio de compadres o la marrullería. Y ni siquiera en una pandemia terrible que nos está matando y arruinando son capaces de aparcar sus diferencias e intereses y estar todos a una. ¿Qué se puede hacer? Poco, sinceramente. Despreciarlos y darles un escarmiento para que cambien.