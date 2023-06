Gracias y saludos cordiales

Si es importante saber llegar, aún lo es más saber irse, y yo no quería hacer como José María García e irme sin despedirme de todos ustedes.

A partir de hoy cierro una etapa maravillosa en la que ha sido y siempre será mi casa: El Correo de Andalucía.

No crean que ha sido una decisión fácil y sencilla, pero hay trenes que sólo pasan una vez por tu puerta.

Sólo tengo palabras de agradecimiento a todos: empezando por Antonio Morera Vallejo y Charo Maldonado, dos personas que confiaron ciegamente en un servidor. Sólo tengo palabras de agradecimiento por el trato y por el cariño que siempre me han mostrado.

Gracias a mis compañeros de redacción, Claudio Guarino y Ramón Morales. Dos personas con las que iría a cualquier batalla sabiendo que la ganaría. La relación profesional hace mucho que se convirtió en personal.

Gracias también a todos los que forman la familia del Correo de Andalucía, corresponsales, colaboradores, Keka, Gabriel, María, Luismi, Patricia, Fátima, Rocío... dejo de nombrar porque sería injusto olvidarme de alguno.

Pero si tengo que agradecer a alguien por estos años es a usted. A ustedes. Gracias por conseguir que El Correo de Andalucía pasase de los 7 a los 20 millones de usuarios. Todavía recuerdo, cuando empecé a trabajar aquí, a los que me decían, ¿pero eso no ha cerrado? Claro que no, el decano de la prensa sevillana está más vivo que nunca y en 2024 cumplirá 125 años de historia.

El periodista nunca debe ser noticia, pero hoy me van a disculpar ustedes. Gracias por estos años y saludos cordiales.