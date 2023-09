Gran cantidad de novedades este año para la edición de la Pará de Gines

Cada año los nuevos espectáculos se darán cita en Gines el próximo mes. La nueva edición de la Pará de este pueblo presenta una serie de acontecimientos con carácter nacional e internacional. Llega por primera vez a la Pará de Gines el prestigioso espectáculo ‘Pasión y duende del caballo andaluz, de Córdoba Ecuestre. Se trata de una vistosa puesta en escena nacida en el año 2010 y que desde entonces se ha consolidado plenamente alcanzando renombre a nivel internacional, siendo uno de los espectáculos ecuestres más reconocidos. Pasión y Duende del Caballo Andaluz, se sustenta en dos pilares esenciales: el Pura Raza Español (PRE) y una cuidadosa fusión con el mundo del flamenco. Integrado por distintas partes, el espectáculo combina a la perfección el manejo y doma del jinete sobre su caballo con los pasos de baile flamenco acompañando al compás, lo que permite trazar movimientos sincronizados que regalan estampas de una gran vistosidad y elegancia. Pasión y Duende del Caballo Andaluz» podrá disfrutarse el sábado 7 de octubre a las 22:00 horas en la pista principal, contando el espectáculo con entrada libre. Ya hace unos días les comentaba que en la edición de este año serán muchas las novedades en este evento que no para de crecer en cada año. Profesionales del caballo y amantes de los buenos espectáculos serán quienes disfruten de todo lo que se verá en Gines. Las fechas de celebración de ‘Una Pará en Gines’ . Será los días, 5, 6, 7 y 8 de octubre y, un año más, contará con un amplísimo programa de actividades para todos los públicos y como les decía el estreno de gran cantidad de novedades. Este evento no podemos olvidar esta declarado de Interés Turístico de Andalucía y que en la pasada edición recibió más de 70.000 visitas. No podemos olvidar una de las tradiciones de la cita en Gines, el arrastre de piedras con mulos, una prueba de superación animal en la que priman el buen trato y el respeto hacia los ejemplares participantes. Así se presenta, un año más, el XV Concurso de Arrastre de Piedras con Mulos de ‘Una Pará en Gines 2023’, uno de los certámenes con más arraigo y mejor acogida de los que se celebran dentro del amplio programa de actividades. Los mulos participantes deberán recorrer, tirando de diferente peso según su categoría, una pista de 180 metros dividida en dos tramos rectos de 60 metros, y dos curvos de 30 metros. Todo el trayecto deberá realizarse “al paso”, ganando el ejemplar de cada categoría que invierta menos tiempo en completar el circuito, que incluye varias paradas. El maltrato a los animales participantes estará penado con la descalificación inmediata. Poco a poco llega el gran día para vivir grandes momentos en la localidad de Gines.