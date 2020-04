Guerra civil a insultos, por ahora

Los “azules” dicen. Antonio García-Ferreras, Jordi Évole, Ana Pastor, Julia Otero, Ignacio Escolar, Susanna Griso, Fernando Berlín, Risto Mejide, y algunos más. Todos son unos “majaderos de la izquierda mediática” por desinformar, según Periodista Digital. Además, García-Ferreras está rodeado de “matones mediáticos”. Por supuesto, todos los cargos políticos de ERC y de JxCat son golpistas. Luis del Pino le dice a Fernando Simón que es un “imbécil”. El gobierno PSOE-Podemos, “ni sabe ni vale” y mantiene una “ineptitud criminal” (Periodista Digital). La ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero es calificada como “la bocachancla”. El presidente es Pedro El Sepulturero o un “traidor”, según el “purgado” por Planeta, Alfonso Ussía, porque el “traidor” no paga a Planeta si hay personas como Ussía entre sus filas. Sin embargo, Maruenda, director de La Razón, afirmó que a Ussía le dio un cabreo porque no quería compartir página con el propio Maruenda y se fue del diario. Segundo Sanz llama al asesor del presidente, Iván Redondo, Iván Jode Redondo y a otros adláteres de Pedro Sánchez “los rasputines sanchistas” (OKDiario). El núcleo más moderado y más educado del bando azul se limita a insistir en que Pedro Sánchez ha actuado tarde, en que los nuevos pactos de la Moncloa son una trampa (Ruiz de Almirón en Abc) y en que el PSOE ha empezado su descomposición (Zarzalejos en El Confidencial). Pedro J. trata de aportar algo de sensatez: Casado, deja de pensar en ti y firma los nuevos pactos con Sánchez (El Español).

Los “rojos” dicen. Antonio Maestre (periodista de La Marea) a sus críticos en las redes: son «miserables» e «imbéciles». Por lo general, los medios rojos lo tienen claro, sobre todo La Marea o Kaos en la Red: los millonarios empresarios (Florentino, Botín, Ortega, Roig) son los malos a pesar de que donan servicios contra el virus, y los obreros son los buenos, no se han movido aún del siglo XIX. Sus mensajes se dirigen sobre todo a jóvenes que, en el fondo, mantienen mentalidades individualistas neoliberales en las que han sido educados: como a mí no me va a afectar el virus porque soy joven, que mis padres me sigan dando la sopa boba, como hasta ahora. Mientras, que si el patriarcado opresor, que si el lenguaje inclusivo, que si el racismo y la xenofobia... Eso sí, hay que reconocer que este personal no es tan belicista como el bando azul y mide sus palabras y sus titulares, no en vano están en el gobierno. Desde eldiario.es, Esther Samper analiza por qué estalló la pandemia en España: porque, como en China o EEUU, no había medios suficientes para pronosticarlo y prevenirlo. Pero, precisamente por eso, iba bien una puya al gobierno; pues ninguna crítica al gobierno, por ejemplo, por permitir viajes desde Italia cuando ya estaba confinada la zona de Lombardía y otras 14 provincias. Kaos en la Red se permite afirmar que “la patronal viene recibiendo el grueso de las ayudas del gobierno” bajo el titular “La CEOE contra el Ingreso Mínimo Vital: ¿qué más quieren los empresarios?”, si bien el comunicado empresarial al respecto, afirmaba: “siempre hemos estado de acuerdo en no dejar a nadie atrás en esta crisis". Pero hay que jugar a buenos y malos, como hacen los azules con más mala leche, en mi opinión.

Los independentistas dicen. No votan con el gobierno en Las Cortes, hablan de militarización de sus comunidades autónomas, afirman que en el gobierno de Madrid: “Querían muertos. No quieren soluciones” para Cataluña (secretaria general de la consejería de Salud de la Generalitat, Laura Pelay en tuit recogido por Libertad Digital). Óskar Matute, el portavoz de Bildu, afirma que siempre estarán con la democracia, pero "nunca con robustecer la Constitución española" porque supondría robustecer la monarquía y el papel del ejército (Agencia Efe).

Conclusiones. Estos son mínimos ejemplos de mensajes hallados en empresas declaradas de interés público, cuyas ideas y líneas editoriales saltan a la opinión pública y convierten a España en un país en guerra civil verbal, por ahora. Hay mensajes en wasap que cualquiera diría que los simpatizantes de los azules se han vuelto analistas académicos de contenidos de primera línea y que el llamado pensamiento crítico de la izquierda ha cambiado de bando. Eso sí, casi todos los medios digitales –azules y rojos- al final, después de darle a sus lectores lo que buscan leer, les piden dinero para poder sobrevivir. Y tienen razón porque entre que hay muchos medios digitales –casi todos con una canción u otra- y entre la abundancia enorme de informaciones de todo tipo, veremos al final quien queda en pie como empresa en condiciones que paga a sus trabajadores y al Estado, sin ayudas del gobierno, y es que vamos camino de una nueva Cadena de Medios de Comunicación Social del Estado como con Franco, pero esta vez para que unos insulten a otros. Por cierto, faltan, entre otros muchos, los insultos entre políticos. Y de las redes sociales ni hablo, ahí está la mala sangre del populacho. Todo esto es digno de una o varias tesis doctorales.