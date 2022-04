Guerra de Ucrania: ¿esto es verdad?

Conecto, por vías especiales, con la televisión Russia Today (RT) y con la agencia Sputnik, los dos medios públicos principales de Rusia en el extranjero, ahora censurados en Occidente, y leo noticias del mes de marzo que no existen aquí. Supongo que todo es mentira, propaganda rusa, de lo contrario, el sistema de medios occidental y español -democrático y veraz- me lo haría saber. Sin embargo, me quedo con la duda de si es veraz lo que acabo de decir.

Decenas de miles de residentes en Donbass han sido utilizados como escudos humanos por el ejército ucraniano y los batallones nacionalistas de corte nazi (RT).

“El Ministerio ruso de Defensa acusó al régimen de Kiev de utilizar una sinagoga con fines militares. Las armas y la munición que almacenaban en el edificio de la sinagoga fueron cargados en camiones y disfrazados como bolsas de residuos de construcción” (RT).

“Incluso medios profesionales que se postulan como fehacientes como Times, El Mundo o Infobae, no pudieron evitar caer en la tentación de informar sobre algo que luego resultó ser falso” (Sputnik).

Prisioneros de guerra rusos están siendo torturados por fuerzas nacionalistas ucranianas (Sputnik).

El ejército de Ucrania utiliza minas marinas que ponen en peligro la navegación civil, algunas han sido desactivadas por el ejército turco, según declaró el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú (Sputnik).

“Desinformación y censura: el otro conflicto del que nadie habla en Occidente” (Sputnik, 24/3/2022). “La UE alienta en estos momentos un sesgo informativo al excluir a las narrativas no occidentales de las plataformas digitales, las redes sociales y los canales de TV y radio”. “Este problema se debe, en buena parte, a que la información todavía es controlada por las principales empresas productores de entretenimiento, los dueños de las antenas y los satélites y las compañías de software y hardware más importantes del mundo” (Sputnik).

Fox TV acusa a Biden de ser un presidente ineficaz e inútil y políticos italianos y sectores del Vaticano desautorizan la labor y las palabras del mandatario estadounidense contra Putin (RT).

El jefe de Crimea, Serguei Aksionov, compara al ejército de Ucrania con los nazis Waffen-SS que luchó contra la URSS y sus aliados durante la Segunda Guerra Mundial. “Casi todas las unidades contaban con un oficial político responsable de ideología nazi” (Sputnik).

“Voluntario o colaborador de los nazis: doble rasero de los medios españoles”. “Los medios españoles están llenos de artículos sobre el señor Mariano García Calatayud, un jubilado valenciano desaparecido en Ucrania. Pero, paradójicamente, ninguna de las ediciones locales informó sobre los vínculos del valenciano con una organización neonazi de Ucrania”. Para los españoles, García Calatayud se halla en misiones humanitarias, el diario El Español trató el asunto y mostró al valenciano utilizando armas, pero, según Sputnik, “no menciona que en el telón de fondo de las fotos aparece el logo de la organización neonazi ucraniana Pravi Sektor, prohibida en Rusia”. Dicha organización se formó en 2014 durante las revueltas que provocaron la huida del presidente prorruso, Yanukóvich. «Prefieren silenciar [esa información] porque va en contra del relato único que se ha establecido en España a nivel mediático», comenta a Sputnik la politóloga Liu Sivaya quien ha denunciado amenazas de muerte en España.

El hijo de Biden, Hunter Biden, financió 30 biolaboratorios del Pentágono en Ucrania” a través de su fondo de inversión Rosemont Seneca (Sputnik, 24/3/2022). Un documento firmado por Víktor Polishchuk, subsecretario de Estado del Gabinete de Ministros de Ucrania, confirma que 30 laboratorios ucranianos, ubicados en 14 lugares, participaron en actividades militares-biológicas a gran escala en Ucrania”.

Es habitual leer noticias similares que se silencian o que sólo pueden hallarse en muy pequeñas dosis en medios españoles muy poco consultados o en prensa hispanoamericana. Eso no resta importancia a los horrores que están viviendo los habitantes de Ucrania pero sí a la propia democracia que emana de las luchas a favor de los derechos humanos y la ilustración de los ciudadanos de la forma más rigurosa posible. Y daña tremendamente al periodismo occidental que pierde de nuevo credibilidad. Al mismo tiempo, se crea un hastío en los contribuyentes. ¿A quién creer? ¿Qué creer? ¿Pienso yo o piensan por mí? Bueno, menos enredos mentales, usted limítese a arremeter contra Ayuso y su hermano, o contra Vox, o contra la conspiración socialcomunista, o admire esas maravillosas formas futbolísticas del benjamín del fútbol español y catalán, Gavi, excanterano del Betis. Incluso puede seguir hablando de la leche que uno le dio a otro en la entrega de los Oscar. De lo demás ya le dirán también lo que debe opinar.